Giovanni Ferrero è ancora il più ricco, poi Andrea Pignataro: la classifica dei 73 miliardari italiani

C’è sempre Giovanni Ferrero in testa alla classifica dei miliardari italiani. L’imprenditore piemontese dei dolci ha un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari, il più alto che Forbes gli abbia mai attribuito. È la 26esima persona più ricca del mondo e la quarta più ricca d’Europa, dopo che il suo gruppo ha chiuso l’esercizio 2022/23 con un record di ricavi (17 miliardi di euro). Per la prima volta dalla morte di Leonardo Del Vecchio, però, ha un rivale.

Al secondo posto c’è Andrea Pignataro, il fondatore di Ion Group, che ha un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Pignataro, bolognese, è un ex trader di Salomon Brothers. Negli ultimi 20 anni, con il suo gruppo ha acquistato più di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie, senza portarne in Borsa nemmeno una. Entra in classifica per la prima volta quest’anno ed è in assoluto il più ricco tra i 265 nuovi miliardari del 2024.

A completare il podio è Giorgio Armani, che ha un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari.

In totale, i miliardari italiani sono 73: quattro in più di un anno fa e più che in qualsiasi edizione precedente della classifica di Forbes. Il totale dei loro patrimoni supera per la prima volta i 300 miliardi di dollari e arriva a 301,3, contro i 215,6 di un anno fa.

I primi dieci

Al quarto posto c’è un altro nome nuovo: Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista di Tether, l’azienda che ha creato una delle principali stablecoin al mondo (cioè criptovalute il cui valore è ancorato a quello di un altro asset). Devasini ha un patrimonio di 9,2 miliardi di dollari e precede Piero Ferrari (8,6 miliardi), che possiede circa il 10% della casa automobilistica fondata dal padre, Enzo.

Al sesto posto, con 7,6 miliardi, c’è la prima donna, Massimiliana Landini Aleotti, che assieme ai figli ha ereditato l’azienda farmaceutica Menarini dal marito, Alberto Aleotti. Alle sue spalle Sergio Stevanato (7 miliardi), presidente di Stevanato Group, uno dei primi gruppi mondiali di packaging per l’industria farmaceutica e di cartucce per l’insulina.

Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, marito e moglie, sono appaiati all’ottavo posto, con 5,6 miliardi di dollari. Un altro pari merito completa le prime dieci posizioni: quello tra i fratelli Gianfelice e Mario Rocca, eredi di Techint, la multinazionale fondata dal nonno, che spazia dall’impiantistica alla siderurgia, dall’ingegneria alla sanità.

I nuovi miliardari italiani

Oltre a Pignataro e Devasini, altri otto italiani compaiono per la prima volta nella classifica dei miliardari di Forbes. Al 26esimo posto, con un patrimonio di 3,9 miliardi, c’è l’amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino. Al 40esimo, con 2,4 miliardi, Ugo Gussalli Beretta, che assieme ai figli Pietro e Franco guida il più antico produttore di armi al mondo, fondato nel 1526. È 61esimo Alessandro Rosano, il creatore dei mocassini HeyDude. Rosano ha un patrimonio di 1,4 miliardi dopo avere venduto la società a Crocs per 2,5.

Gli altri nomi nuovi sulla lista sono i cinque figli di Silvio Berlusconi. Marina e Pier Silvio, che hanno ricevuto la fetta più consistente dell’eredità e guidano l’impero Fininvest, sono appaiati al 42esimo posto e hanno patrimoni di 2,1 miliardi di dollari. Barbara, Eleonora e Luigi sono 64esimi con 1,2 miliardi.

È invece rientrato in classifica, dopo un anno di assenza, Luigi Cremonini, che con la sua Inalca rifornisce di carne marchi come McDonald’s e Burger King. Cremonini è 72esimo con un patrimonio di 1 miliardo di dollari.

LEGGI ANCHE: Il Bloomberg bolognese, i miliardari delle cripto e quello delle scarpe brutte: chi sono i 10 nuovi miliardari italiani

Chi non è in classifica

Oltre a Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, è uscito dalla classifica solo Fulvio Montipò, il fondatore di Interpump Group, uno dei più grandi gruppi mondiali di pompe ad alta pressione.

Forbes non considera tra i miliardari italiani alcuni imprenditori nati nel nostro Paese, ma che risiedono all’estero. Gianluigi Aponte, l’armatore campano che ha fondato Msc, la più grande compagnia di navigazione al mondo, ed Ernesto Bertarelli, erede del gigante biotecnologico Serono, venduto nel 2006, sono primo e secondo nella classifica dei miliardari più ricchi della Svizzera. Stefano Pessina, che guida la multinazionale delle farmacie Walgreens Boots Alliance, è invece la persona più ricca del principato di Monaco.

LEGGI ANCHE: Bernard Arnault il più ricco del mondo, poi Musk e Bezos. La nuova classifica Forbes dei miliardari

La classifica dei miliardari italiani

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani. Tutte le cifre sono espresse in dollari. I patrimoni sono aggiornati all’8 marzo 2024.

1 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 43,8 miliardi

2 | Andrea Pignataro

Patrimonio: 27,5 miliardi

3 | Giorgio Armani

Patrimonio: 11,3 miliardi

4 | Giancarlo Devasini

Patrimonio: 9,2 miliardi

5 | Piero Ferrari

Patrimonio: 8,6 miliardi

6 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Patrimonio: 7,6 miliardi

7 | Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 7 miliardi

8 | Patrizio Bertelli

Patrimonio: 6,4 miliardi

8 | Miuccia Prada

Patrimonio: 6,4 miliardi

10 | Gianfelice Rocca

Patrimonio: 5,6 miliardi

10 | Paolo Rocca

Patrimonio: 5,6 miliardi

12 | Giuseppe De’Longhi e famiglia

Patrimonio: 4,8 miliardi

13 | Rocco Basilico

Patrimonio: 4,7 miliardi

13 | Giuseppe Crippa e famiglia

Patrimonio: 4,7 miliardi

13 | Claudio Del Vecchio

Patrimonio: 4,7 miliardi

13 | Clemente Del Vecchio

Patrimonio: 4,7 miliardi

13 | Leonardo Maria Del Vecchio

Patrimonio: 4,7 miliardi

13 | Luca Del Vecchio

Patrimonio: 4,7 miliardi

13 | Marisa Del Vecchio

Patrimonio: 4,7 miliardi

13 | Paola Del Vecchio

Patrimonio: 4,7 miliardi

13 | Nicoletta Zampillo

Patrimonio: 4,7 miliardi

22 | Francesco Gaetano Caltagirone

Patrimonio: 4,6 miliardi

23 | Brunello Cucinelli e famiglia

Patrimonio: 4,5 miliardi

24 | Luca Garavoglia

Patrimonio: 4,3 miliardi

25 | Remo Ruffini

Patrimonio: 4 miliardi

26 | Paolo Ardoino

Patrimonio: 3,9 miliardi

27 | Alessandra Garavoglia

Patrimonio: 3,7 miliardi

27 | Renzo Rosso e famiglia

Patrimonio: 3,7 miliardi

29 | Susan Carol Holland

Patrimonio: 3,5 miliardi

30 | Giuliana Benetton

Patrimonio: 3,4 miliardi

30 | Luciano Benetton

Patrimonio: 3,4 miliardi

30 | Giorgio Perfetti

Patrimonio: 3,4 miliardi

33 | Isabella Seragnoli

Patrimonio: 3,3 miliardi

34 | Gustavo Denegri e famiglia

Patrimonio: 3 miliardi

35 | Augusto Perfetti

Patrimonio: 2,9 miliardi

36 | Alberto Prada

Patrimonio: 2,7 miliardi

36 | Marina Prada

Patrimonio: 2,7 miliardi

38 | John Elkann

Patrimonio: 2,6 miliardi

39 | Alberto Bombassei

Patrimonio: 2,5 miliardi

40 | Ugo Gussalli Beretta e famiglia

Patrimonio: 2,4 miliardi

41 | Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 2,2 miliardi

42 | Marina Berlusconi

Patrimonio: 2,1 miliardi

42 | Pier Silvio Berlusconi

Patrimonio: 2,1 miliardi

42 | Nicola Bulgari

Patrimonio: 2,1 miliardi

42 | Domenico Dolce

Patrimonio: 2,1 miliardi

42 | Stefano Gabbana

Patrimonio: 2,1 miliardi

47 | Sandro Veronesi e famiglia

Patrimonio: 2 miliardi

48 | Massimo Moratti

Patrimonio: 1,9 miliardi

49 | Giovanni Arvedi

Patrimonio: 1,8 miliardi

49 | Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,8 miliardi

51 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia

Patrimonio: 1,7 miliardi

52 | Nerio Alessandri

Patrimonio: 1,6 miliardi

52 | Paolo Bulgari

Patrimonio: 1,6 miliardi

52 | Federico De Nora

Patrimonio: 1,6 miliardi

52 | Romano Minozzi

Patrimonio: 1,6 miliardi

52 | Antonio Percassi

Patrimonio: 1,6 miliardi

57 | Barbara Benetton

Patrimonio: 1,5 miliardi

57 | Annalisa Doris

Patrimonio: 1,5 miliardi

57 | Massimo Doris

Patrimonio: 1,5 miliardi

60 | Diego Della Valle

Patrimonio: 1,4 miliardi

60 | Mario Moretti Polegato e famiglia

Patrimonio: 1,4 miliardi

60 | Alessandro Rosano

Patrimonio: 1,4 miliardi

60 | Lina Tombolato

Patrimonio: 1,4 miliardi

64 | Barbara Berlusconi

Patrimonio: 1,2 miliardi

64 | Eleonora Berlusconi

Patrimonio: 1,2 miliardi

64 | Luigi Berlusconi

Patrimonio: 1,2 miliardi

67 | Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,1 miliardi

67 | Marina Caprotti

Patrimonio: 1,1 miliardi

67 | Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,1 miliardi

67 | Marco Squinzi

Patrimonio: 1,1 miliardi

67 | Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,1 miliardi

72 | Luigi Cremonini

Patrimonio: 1 miliardo

72 | Danilo Iervolino

Patrimonio: 1 miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .