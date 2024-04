Banco Bpm, accordo con Simest per lo sviluppo delle imprese italiane all’estero

internazionalizzazione delle imprese italiane. L’obiettivo è supportare le imprese nell’accesso ai finanziamenti agevolati di Simest, relativi al fondo 394/81. Simest gestisce, con il Meaci (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), dei fondi per sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. Attraverso il Banco Bpm e Simest hanno stretto un accordo per promuovere e sostenere le strategie di crescita edelle imprese italiane. L’obiettivo è supportare le imprese nell’accesso ai finanziamenti agevolati di Simest, relativi al fondo 394/81. Simest gestisce, con il Meaci (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), dei fondi per sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. Attraverso il fondo 394/81, vengono erogati finanziamenti a tasso agevolato e cofinanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di diversi programmi. Si tratta di una serie di finanziamenti che sostengono soprattutto le Pmi negli investimenti all’estero, nell’innovazione digitale e sostenibile.

I finanziamenti

Banco Bpm offrirà servizi di assistenza e consulenza per favorire l’accesso alle agevolazioni di Simest in tutte le fasi del procedimento agevolativo e potrà finanziare con fondi propri, a condizioni di mercato, una quota parte del programma di investimenti oggetto di agevolazioni.

Ci sono sei linee di finanziamento e hanno una durato massima di sei anni, di cui due di preammortamento. Per alcune imprese è possibile accedere al contributo a fondo perduto fino al 10%. Le 6 linee di finanziamento sono rivolte a sostenere l’apertura di nuove strutture commerciali all’estero o il potenziamento di strutture esistenti, la partecipazione a fiere ed eventi di carattere internazionale, la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano all’estero, gli investimenti in transizione digitale ed ecologica, l’ inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (temporary manager) per l’avvio di progetti di internazionalizzazione e l’ottenimento di certificazioni di prodotto e sostenibilità, oltre che il ricorso a consulenze per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione. “La promozione della crescita e della competitività delle imprese conferma la costante ricerca di soluzioni in grado di favorire gli investimenti delle Imprese che rappresentano la spina dorsale del tessuto economico italiano”, ha dichiarato Massimo Pasquali, responsabile aziende di Banco Bpm.

