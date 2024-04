“I social? Hanno fatto danni non indifferenti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti davvero”

Dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità ambientale, dai giovani al rapporto con i social. Brunello Cucinelli, nel corso della cerimonia di consegna del premio “Io sono una persona per bene” e secondo quanto riportato da Adnkronos, ha ripercorso le origini del suo percorso e ha fornito una sua visione su alcune delle tematiche più discusse di questi anni.

”La tecnologia è un dono del Creato e sono convinto che l’intelligenza artificiale porterà dei benefici immensi, ma devo anche constatare che i social hanno fatto dei danni non indifferenti“, ha spiegato l’imprenditore umbro. “Siamo sempre più soli oggi, i nostri ragazzi lo sono, non abbiamo qualcuno che ci ascolti veramente. Non sappiamo a chi confidare il male dell’anima. Prima esisteva il bar, c’era l’incontro tra le persone. Io ho trascorso lì moltissimo tempo quando ero ragazzo, anzi posso affermare che il bar è stato per me l’università della vita”.

“Custodi nella natura”

Il focus di Cucinelli si è poi spostato sulla sostenibilità ambientale. ”Abbiamo il dovere di prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo”, ha sottolineato Cucinelli, “siamo custodi ‘pro tempore’ di luoghi, case e persone”. Un discorso quello del miliardario che diventa filosofico: “Trovo che dovremmo tutti recuperare un dialogo diretto con il cielo, soffermarci ad ammirare le stelle o le fiamme del caminetto”, ha concluso. “Accettare ciò che la natura porta, senza starci sempre ad affannare perché le cose non vanno come vorremmo. Ricordo una frase che mio padre ripeteva spesso ‘La grandine non porta miseria’. Trovo che sia una grande verità”.

Nel momento della consegna del premio, organizzato da ‘Io sono una persona per bene’ – associazione che si pone l’obiettivo di valorizzare l’operato di coloro che contribuiscono concretamente al bene della propria comunità – Cucinelli ha ricordato anche il padre. “Lui mi diceva sempre questo: ‘Devi essere una persona per bene’. Ne ho conosciute tante nella mia vita, e per questo sento di poter affermare che l’umanità è fatta di persone per bene”.

L’acquisizione di Sartoria Eugubina

Il 28 marzo 2024, la casa di moda umbra ha annunciato l’acquisizione di Sartoria Eugubina, con sede a Gubbio. “Quella della piccola, ma importante Sartoria Eugubina”, ha sottolineato Brunello Cucinelli, “è una storia nobile, fatta di un artigianato genuino che si è saputo guadagnare una stima meritatissima. Mi piace ricordare il prezioso lavoro di chi l’ha custodita sino a oggi e siamo molto felici di questa acquisizione, che per noi è un arricchimento in termini di umane risorse davvero speciali”. Sartoria Eugubina è composta dacirca 70 maestranze specialiste della sartoria italiana di “altissimo livello che continueranno la nobile attività lavorativa nel segno dell’eccellenza artigianale e in continuità con quanto la Brunello Cucinelli ha avviato a Penne”.

Il patrimonio di Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli è al 23esimo posto della classifica dei miliardari italiani (e alla posizione 805 di quella mondiale) con un patrimonio stimato all’8 aprile 2024 di 4 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .