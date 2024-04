EssilorLuxottica compra ancora in Giappone: acquisito il rivenditore Washin Optical

Luxottica Japan – società parte di EssilorLuxottica – ha completato l’acquisizione di Washin Optical, rivenditore ottico giapponese con circa 70 negozi nel paese asiatico. “L’accordo”, si legge in una nota diffusa dalla società fondata da Leonardo Del Vecchio, “rappresenta un passo importante a sostegno della crescita del mercato dell’ottica in Giappone, dell’apprezzamento tra i suoi consumatori di prodotti e occhiali di qualità, e degli standard di servizio al cliente. Conferma inoltre l’impegno di EssilorLuxottica a sviluppare le sue attività retail nel paese, dove già opera con circa 70 punti vendita – sia a marchio Ray-Ban, Oakley e Oliver Peoples sia all’interno di department store – e serve migliaia di clienti ottici e partner”.

Luxottica in Giappone

Negli ultimi anni, EssilorLuxottica ha investito anche nella produzione “made in Japan” attraverso l’acquisizione di Fukui Megane, un’azienda manifatturiera all’interno dello storico distretto dell’occhialeria di Fukui. EssilorLuxottica ha mosso i suoi primi passi in Giappone tra il 1986 e il 1990, quando Essilor e Luxottica hanno aperto le loro prime filiali commerciali per servire i professionisti del settore. Risale invece al 2000 l’avvio della joint venture di successo con Nikon Corporation e la creazione di Nikon-Essilor, società con sede a Tokyo che serve con le sue tecnologie di lenti clienti locali e globali.

“Il Giappone”, ha commentato Francesco Milleri, ad di EssilorLuxottica, “è per noi un paese dal grande potenziale di crescita ed espansione, e per questo strategico. Washin, con cui condividiamo i valori e l’amore per la bellezza e la qualità, integra perfettamente il nostro attuale network retail nel sole e si coniuga con il nostro modello di business a rete aperta e omnicanale. L’investimento rappresenta un altro segno tangibile del nostro impegno a lungo termine per valorizzare la cultura giapponese nel mercato globale. Nel continuare a far conoscere il meglio del made in Japan in tutto il mondo, continueremo a sviluppare e proporre soluzioni innovative ai nostri clienti ottici e partner, che rimangono sempre al centro delle nostre strategie”.

La storia di Washin

Washin è stata fondata da Toru Negishi nel 1951, con l’apertura del primo negozio a Urawa, nella prefettura di Saitama. I negozi Washin si trovano principalmente nella regione di Kanto e in alcuni dei distretti commerciali più importanti, come quelli di Ginza e Shinjuku a Tokyo. L’acquisizione di Washin apre la strada a ulteriori investimenti in Giappone e permetterà a EssilorLuxottica di comprendere meglio le dinamiche del retail ottico nel paese e le sue prospettive future, oltre a rappresentare una leva strategica per accrescere l’attività retail nel paese.

