Banca Cf+ e Sace hanno stretto un accordo per la transizione ecologica delle pmi italiane

Combattere il cambiamento climatico e proteggere ecosistemi e biodiversità, ma anche favorire la crescita delle imprese sui mercati globali. Sono questi gli obiettivi della collaborazione tra Banca Cf+ e Sace per la transizione ecologica delle pmi italiane. Le imprese, attraverso le convenzioni “futuro” e “green”, potranno accedere a finanziamenti garantiti a medio-lungo termine.

Cosa prevedono i finanziamenti

Il finanziamento con la garanzia green di Sace prevede una copertura dell’80% su capitale e interessi per investimenti che riguardano la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione delle acque e delle risorse marine, l’economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Questi finanziamenti sono destinati a tutte le imprese italiane, di qualsiasi dimensione, con fatturato fino a 500 milioni di euro.

Il finanziamento con la garanzia futuro di Sace, invece, prevede una copertura della garanzia al 70% su capitale e interessi. Sono finanziabili investimenti di livello strategico che favoriscano il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture prioritarie, sociali, energy, idriche o digitali, il supporto alle filiere e ai territori, l’imprenditoria femminile. I finanziamenti sono rivolti a tutte le aziende italiane, ma in particolare alle pmi.

La collaborazione

“La collaborazione negli ultimi due anni ci ha consentito di erogare circa 600 milioni di euro di finanziamenti a favore di oltre 209 aziende del sistema produttivo nazionale. Con queste nuove iniziative consolidiamo ulteriormente il nostro supporto alle imprese italiane nella transizione sostenibile e nell’innovazione”, ha commentato Iacopo De Francisco, amministratore delegato e direttore generale di Banca CF+.

Daniela Cataudella, head of dynamic business solutions di Sace, ha detto: “L’adesione di Banca CF+ alle nostre convenzioni testimonia l’importanza delle partnership con i principali attori del Sistema Paese, grazie ai quali rafforziamo il nostro ruolo di sostegno alla digitalizzazione e alla transizione ecologica delle imprese italiane”.

