We’re Open, l’evento che vuole trasformare il business in beneficenza

Il 13 aprile al Cinecittà World di Roma si terrà We’re Open, l’evento ideato da Savino Novelli, fondatore e presidente di Master Group, che si rivolge agli imprenditori del settore delle telecomunicazioni, offrendo loro le strategie e le tecniche di marketing più all’avanguardia per accelerare la crescita dei propri business.

Madrina dell’evento sarà Elisabetta Gregoraci. Tra gli ospiti confermati: Savino Novelli, ceo e founder di Master Group; Tonino Lamborghini, Roberto Re (HRD Training Group), Gianluca Lo Stimolo (ceo e founder di Stand Out Group), Massimiliano Sechi (ceo No Excuses), Fabio Iacuzio (founder di IphoneDude), Davide Caiazzo (presidente della DC Academy e amministratore delegato di My Governance), Mirko Gasparotto (presidente del Gruppo Arroweld Italia e fondatore di Osa Community) e Carlo Carmine (TrustMeUp).

L’evento

Come spiega l’organizzatore Savino Novelli, l’evento mira, da un lato, a fornire strumenti e mindset per superare le difficoltà e riavviare le attività commerciali; dall’altro, dimostrare come il business moderno debba necessariamente integrarsi con azioni di beneficenza, rispondendo così all’aumento delle disparità sociali e alla crescente consapevolezza dei consumatori. We’re Open sosterrà “Niente scuse”, l’associazione non profit di Massimiliano Sechi.

Durante l’evento sarà proiettato un Qr code che permetterà ai partecipanti di donare in tempo reale a favore dell’associazione, tramite una campagna creata specificamente da Master Group su TrustMeUp, piattaforma fondata da Carlo Carmine.

“Desidero sottolineare l’importanza dell’evento We’re Open”, ha commentato Savino Novelli, “che rappresenta non solo un mindset aperto e inclusivo, ma diventa anche un simbolo tangibile di solidarietà. È con grande entusiasmo che annunciamo il nostro supporto all’associazione guidata da Massimiliano Sechi, impegnandoci a contribuire attivamente al suo sviluppo e al raggiungimento dei suoi nobili obiettivi. La collaborazione con queste realtà non solo arricchisce la nostra esperienza umana ma ci permette anche di fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno”.

L’adozione di TrustMeUp

L’evento “We’re Open” e la sua campagna di donazioni rappresentano così non solo un momento di incontro e crescita per il mondo imprenditoriale, ma anche un modello innovativo di beneficenza integrata, dove tecnologia, trasparenza e impatto sociale si fondono per creare un futuro in cui ogni gesto di generosità può essere tracciato, valorizzato e ricompensato. Con TrustMeUp, l’atto di donare diventa parte di un ecosistema più ampio, dove ogni contributo contribuisce a costruire una rete di sostegno e solidarietà. TrustMeUp assicura che ogni donazione raggiunga direttamente la destinazione prevista. Grazie alla piattaforma, i donatori ricevono immediatamente una ricevuta fiscalmente deducibile, emessa per conto dell’associazione “Niente Scuse” Onlus.

L’adozione di TrustMeUp per gestire la campagna di donazioni per l’evento “We’re Open” sottolinea l’impegno verso trasparenza e sicurezza, aspetti fondamentali nel panorama delle donazioni online. Questa piattaforma italiana, costruita sulla solida base della tecnologia blockchain e capace di offrire un’esperienza unica grazie all’introduzione di meccanismi di gamification che premiano la partecipazione, incentivando il sostegno alle iniziative proposte.

Un aspetto distintivo di TrustMeUp è la sua capacità di mostrare in tempo reale l’incremento delle donazioni, permettendo ai partecipanti e agli organizzatori di osservare l’impatto immediato del loro contributo. Questo non solo rafforza il senso di comunità e il coinvolgimento durante l’evento, ma evidenzia anche la trasparenza e l’efficacia dell’iniziativa di raccolta fondi.

TrustMeUp non si limita a supportare eventi di raccolta fondi con il 100% delle donazioni a favore di onlus, ma si estende anche alla realizzazione di eventi a pagamento per formatori, consulenti, artisti ed event manager. Questo apre a più possibilità di collaborazione e sostegno, dove una porzione del prezzo del biglietto, ad esempio il 15%, può essere destinata a iniziative benefiche.

