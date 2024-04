5 novità al polso dal Salone dell’Orologeria di Ginevra

Sembra sia un’edizione da record per brand presenti, novità di prodotto e presenze di operatori del settore. Abbiamo selezionato 5 novità svelate a Watches and Wonders 2024, in corso a Ginevra fino al 15 aprile.

Patek Philippe

La nuova generazione di Ora Universale Patek Philippe Ref. 5330G-001 con data indicizzata sull’ora locale appena svelata a Ginevra è una prima mondiale.

Presentata in edizione limitata in occasione della grande esposizione Patek Philippe “Watch Art” che si è tenuta a Tokyo a giugno 2023, la Ref. 5330 fa il suo ingresso nella collezione corrente della manifattura. Questa nuova generazione di Ora Universale si distingue per una novità mondiale brevettata: per la prima volta, infatti, la visualizzazione della data è indicizzata sull’ora locale, ossia quella del fuso orario selezionato a ore 12 sul disco della città e indicato dalle lancette centrali.

Il nuovo calibro 240 HU C a carica automatica, con un innovativo sistema di differenziale, indica la data sul bordo del quadrante tramite la lancetta centrale in vetro trasparente che termina con una paletta rossa. L’elegante cassa in oro bianco è abbinata a un quadrante blu-grigio opalino impreziosito da un motivo “carbonio” al centro.

Con questa nuova evoluzione tecnica degli orologi Ora Universale Patek Philippe si arricchisce l’offerta di orologi da viaggio della manifattura ginevrina. Da evidenziare anche il peculiare colore del quadrante ripreso dal cinturino in pelle di vitello blu-grigio con motivo denim e cuciture a contrasto in bianco realizzate a mano.

Bulgari

Anche nel 2024 Bulgari continua a stupire il mondo con un nuovo record da polso grazie al suo ultimissimo capolavoro: il Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC. Con soli 1,7 millimetri di spessore ed un diametro di 40 mm il nuovo Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC stabilisce il nono record mondiale della maison, confermando l’impegno incessante di Bulgari nell’innovazione e nel proiettare nel futuro l’alta orologiera.

Dal lancio nel 2017 dell’Octo Finissimo Automatic con i suoi 5,15 mm, il brand è passato a uno spessore di soli 1,7 mm con il lancio dell’Octo Finissimo Ultra COSC nel 2024. Inoltre è importante sottolineare che, come per i precedenti, anche questo notevole obiettivo non sia stato raggiunto a discapito del design, dell’estetica e della funzionalità. Anzi, per la prima volta, in orologeria questo segnatempo affascinante incorpora un cronometro COSC resistente agli urti e ai campi magnetici su un tale spessore.

L’Octo Finissimo Ultra vanta inoltre una riserva di carica di 50 ore e un Datamatrix miniaturizzato sul fondello con tutti i dati dell’orologio che consente un vero viaggio nell’universo del marchio. La linea è limitata a soli 20 esemplari con bracciale e cassa in titanio e fondello in carburo di tungsteno.

Rolex

Prezioso e tecnico, maestoso ed innovativo. L’Oyster Perpetual Rolex Deepsea illumina gli abissi oceanici.

Il Rolex Deepsea è il primo orologio Rolex in oro giallo 18 ct destinato alle immersioni profonde. Grande protagonista è anche la splendida nuance di blu del quadrante su cui spicca in giallo il nome “Deepsea”e allo stesso modo conquista il blu della lunetta Cerachrom graduata da 60 minuti in ceramica.

Una tonalità non facile da ottenere in ceramica high-tech ultra resistente, impreziosita da una finitura satinata circolare e da iscrizioni incise e poi dorate. Inoltre l’orologio con diametro da 44 mm vanta un nuovo modo di integrare la ceramica nella cassa: la resistenza alla compressione e le proprietà antideformazione di questo materiale dalle alte performance contribuiscono all’impermeabilità dell’orologio fino a 3.900 metri di profondità.

Il Deepsea è inoltre dotato del calibro 3235, movimento all’avanguardia nella tecnologia orologiera, che gli consente di mostrare la data oltre alle ore, minuti e secondi. Come tutti i segnatempo Rolex possiede la certificazione Superlative Chronometer, che ne garantisce le ottime prestazioni al polso, nella vita quotidiana e nelle profondità oceaniche.

Chanel

​Ispirandosi a Gabrielle Chanel e al suo atelier di alta moda in rue Cambon a Parigi, Arnaud Chastaingt, direttore del watchmaking creation sudio di Chanel, ha disegnato il J12 Automaton Caliber 6.

Un tripudio di diamanti sulla lunetta illuminano questo nuovissimo J12 in ceramica nera opaca ad alta resistenza lucidata a mano, che ha appena svelato a Ginevra il primo movimento Automaton Calibro 6 interamente progettato e assemblato dalla manifattura orologiera della maison.

Oltre a essere equipaggiato con il nuovissimo calibro, in questo capolavoro da polso si compie un’incredibile prodezza tecnica ed estetica: i 355 componenti del segnatempo danno vita a Mademoiselle mediante una complessa struttura articolata su 5 livelli.

Con la semplice pressione di un pulsante l’inconfondibile silhouette di Gabrielle Chanel, le sue forbici e il suo manichino haute couture si animano su un prezioso sfondo. Ci sono voluti ben 5 anni di lavoro per sviluppare questo orologio in cui il quadrante prende letteralmente vita in un perfetto equilibrio fra design, savoir-faire orologiero ed eleganza grazie a materiali e dettagli sofisticati.

Gucci

L’alta orologeria di Gucci ha ampliato le proprie collezioni con il nuovissimo Gucci Interlocking, che abbina due complicazioni iconiche. La nuova collezione Gucci Interlocking vanta splendidi dettagli e il suo quadrante multistrato è ricco di movimento e profondità.

L’indicazione delle ore saltanti è lavorata da un disco di numeri romani laccato a mano, ispirato al motivo della doppia G. Allo scatto dell’ora, il numero romano viene visualizzato in un’apertura nel vetro zaffiro semitrasparente fumé nero o blu che cela elegantemente gli altri numeri del disco delle ore. Uno strato scintillante di iridescente vetro avventurina racchiude il disco della lancetta dei minuti che si sposta in sincronia con la massa oscillante dietro di esso, conferendo ulteriore fascino al design.

Il tourbillon volante al centro dell’orologio (lo stesso del nuovo GUCCI 25H Minute Repeater) vanta una gabbia contemporanea ornata dal logo GG, ripreso anche sul fondello inciso.

La stessa attenzione ai dettagli è riservata alla cassa a cuscino e alla lunetta in due parti, che presentano entrambe un mix di finiture spazzolate e lucide che crea uno splendido gioco di luci. Il nuovo Gucci Interlocking con cassa da 41 mm e 10,7 mm di spessore, in entrambe le sue versioni, in oro rosa o bianco, è un esempio di straordinaria lavorazione artigianale, stile e competenza orologiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .