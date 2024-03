Il bitcoin continua a correre: la criptovaluta sopra i 71mila dollari

Il bitcoin ha raggiunto un nuovo record, superando per la prima volta i 71mila dollari grazie alla crescente accettazione da parte delle istituzioni. Continua così il rally dopo un profondo “inverno crittografico“, che ha ostacolato lo slancio a seguito di una serie di grandi crolli e scandali negli ultimi anni.

Aspetti principali

Lunedì mattina il prezzo del bitcoin è salito del 5% circa a 71.747 dollari .

. Si tratta di una nuovo traguardo per la criptovaluta più grande del mondo, che è salita di quasi il 12% nell’ultima settimana, raggiungendo il massimo storico di circa 69mila dollari .

. Il bitcoin è salito da circa 42mila dollari all’inizio dell’anno, registrando guadagni di circa il 70% e raggiungendo – e poi superando – i prezzi visti l’ultima volta nel 2021, quando il mercato è crollato in seguito a una serie di scandali di alto profilo e al crollo di importanti istituzioni.

all’inizio dell’anno, registrando guadagni di circa il 70% e raggiungendo – e poi superando – i prezzi visti l’ultima volta nel 2021, quando il mercato è crollato in seguito a una serie di scandali di alto profilo e al crollo di importanti istituzioni. Anche l’ ether , la seconda criptovaluta più grande al mondo con un margine considerevole, è salito di quasi il 16% nell’ultima settimana, raggiungendo i 4.034 dollari .

, la seconda criptovaluta più grande al mondo con un margine considerevole, è salito di quasi il 16% nell’ultima settimana, raggiungendo i . È la prima volta che il token rompe la barriera dei 4mila dollari dalla fine del 2021, portando i guadagni dell’anno a circa l’80%.

Anche una serie di criptovalute più piccole, ma comunque di valore, hanno guadagnato nell’ultima settimana, tra cui bnb di Binance (27%), solana (14%), dogecoin (7%), shiba inu (30%), avalanche (5%) e polkadot (11%).

Le cause del rally del bitcoin

Il rally delle criptovalute è sostenuto dal crescente entusiasmo degli investitori, dall’approvazione dei fondi negoziati in borsa (Etf) e da un’imminente crisi dovuta al dimezzamento dei bitcoin, una caratteristica chiave di limitazione dell’offerta scritta nelle basi matematiche della criptovaluta che storicamente ha fatto impennare i prezzi.

Lunedì l’autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito ha ammorbidito la sua posizione sugli asset digitali e ha dichiarato che permetterà la quotazione in borsa di alcuni titoli legati ai bitcoin. Ciò avviene dopo che la Securities and Exchange Commission ha autorizzato per la prima volta gli Etf a gennaio.

Grandi numeri

2,83 trilioni di dollari. Questo è il valore totale del mercato delle criptovalute (cresciuto di quasi il 2% nelle ultime 24 ore e di quasi l’8% nell’ultima settimana), che ha quasi triplicato il suo valore nell’ultimo anno, passando da poco meno di 1.000 miliardi di dollari a quasi 3.000 miliardi.

Il settore è dominato dal bitcoin, che rappresenta circa la metà del mercato e ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,41 trilioni di dollari. L’ethereum è al secondo posto, con un valore totale di 484,5 miliardi di dollari rappresenta circa il 17% del mercato totale ed è ancora una forza di mercato importante. L’unica altra criptovaluta con una capitalizzazione di mercato superiore a 100 miliardi di dollari è tether, la più grande stablecoin del mondo.

