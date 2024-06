Revolut supera i 2 milioni di clienti in Italia. E si prepara anche al lancio dell’Iban italiano

Novità in casa Revolut. La banca europea nata nel 2015 ha appena annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo in Italia: quello dei 2 milioni di clienti, diventando così la più grande neobank del mercato.

L’ascesa di Revolut in Italia

Oggi Revolut, in una nota ufficiale, ha dichiarato di aver raggiunto i 2 milioni di clienti in Italia, diventando così la più grande neobank del mercato

Inoltre, come evidenziato dall’istituto, lo scorso maggio la sua app bancaria e di finanzia è risultata la più scaricata in Italia. Altro traguardo che conferma che Revolut è la banca digitale che è cresciuta maggiormente nell’ultimo anno

L’ascesa di Revolut in Italia è iniziata a settembre 2017, quando ha rilasciato la sua app anche nel nostro mercato. A fine 2022 aveva già raggiunto il primo milioni di clienti.

“L’ambizione di Revolut in Italia e nel mondo è consentire ai clienti di gestire il proprio denaro in modo semplice, conveniente e senza frizioni, innovando e sbloccando costantemente nuove funzionalità”, ha dichiarato la società. Negli ultimi anni, infatti, ne ha lanciate altre 20 nel mercato italiano: da quelle per rendere ancora più semplice la gestione del denaro, fino ad arrivare ad ottenere un cashback durante la prenotazione di alloggi di viaggio, esperienze e durante gli acquisti dei brand preferiti dai clienti, e a un aumento dell’offerta di titoli negoziabili con azioni europee (oltre alle azioni statunitensi) ed ETF, estensione Trading Pro, Robo-Advisor.

La citazione

“Sono serviti cinque anni dal lancio in Italia per raggiungere l’impressionante traguardo di 1 milione di clienti, e ora in poco più di soli 1,5 anni, abbiamo raddoppiato questa cifra”, afferma Ignacio Zunzunegui, head of growth southern Europe di Revolut. “Questo è il risultato di un’eccellente user experience, unita ad un’offerta molto conveniente e a prodotti e funzionalità innovativi in grado di elevare lo standard nel settore bancario”, ha aggiunto

In cifre

Nell’ultimo anno gli italiani hanno effettuato oltre 160 milioni di transazioni utilizzando Revolut, con un incremento dell’84% rispetto all’anno precedente. La quota domestica delle transazioni sfiora il 70%, dimostrando che viene utilizzata come conto abituale.

Le novità

Tra le tante novità previste, i clienti Revolut beneficeranno a breve di maggiori opportunità per gestire al meglio il proprio denaro, a partire dai prestiti personali e da un’alternativa alle tradizionali soluzioni di risparmio, che saranno tra i prodotti i più flessibili e competitivi sul mercato, per dare alle persone piena libertà in termini di accessibilità, durata e gestione. Entrambi i lanci sono previsti nella seconda metà dell’anno.

Inoltre, è previsto anche il lancio degli Iban It, per aumentare l’accettazione di Revolut sul territorio e abilitare servizi aggiuntivi per i clienti, aggiungendo allo stesso tempo maggiore protezione grazie alla supervisione della Banca d’Italia nonché della Banca Centrale Europea e della Banca di Lituania. “Con una crescita massiccia nel Paese, a dimostrazione del grande apprezzamento che gli italiani hanno verso i nostri prodotti, non vediamo l’ora di lanciare soluzioni ancora più competitive, in grado di cambiare il modo in cui gli italiani gestiscono il proprio denaro. Il lancio dei prestiti personali è vicino e segnerà una svolta nel mercato”, aggiunge Maurizio Talarico, head of branch and lending di Revolut.