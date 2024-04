Linee pulite e carattere deciso. La nuova Explorer elettrica di Ford è arrivata in Italia

Se fino a un paio di anni fa le sport utility a benzina o diesel erano il trend automotive premium, adesso si fanno largo le suv elettriche: la più recente a scendere in campo è la nuova Ford Explorer. Che è già ordinabile in Italia e in numerosi altri Paesi. Si tratta anche del frutto delle sinergie fra più gruppi industriali dello stesso settore, visto che la vettura della casa americana è basata sulla piattaforma Volkswagen Meb, specifica per i mezzi a batteria.

Lunga 4,47 metri e alta 1,63, si distingue nel panorama delle suv attuali per via delle linee pulite e dell’anteriore poderoso. Per competere in un settore affollatissimo, la divisione europea dell’azienda Usa ha pensato a una gamma abbastanza semplice, con due allestimenti (Explorer ed Explorer Premium) e tre powertrain. Quelli da 170 cavalli e 286 cv sono a trazione posteriore, mentre i 340 cv sono abbinati alla trazione integrale, più accattivante, con un propulsore per asse. Tris di possibili batterie: 52 kWh, 77 e 78. L’autonomia dichiarata è fra 532 e 602 km, con la postilla che questo dato varia in funzione di mille fattori, fra cui lo stile di guida.

Ford promette una ricarica rapida dal 10 all’80% in 26 minuti per il modello Awd (integrale) da 340 cv, con colonnine Dc, sfruttando una capacità di ricarica fino a 185 kw. Per poi piantare uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. Badando alla praticità, conta la capacità di carico: fino a 1.200 kg.

Ricca la dotazione base della Ford Explorer: dai cerchi in lega di 19 pollici, alle luci full led, passando per vetri posteriori scuri, climatizzatore automatico bi-zona, volante riscaldabile, ma anche ricarica wireless per lo smartphone, sedile guidatore a regolazione elettrica e riscaldabile. E ancora, il monitor centrale di 14,6″, un display di 5,3″ nel quadro strumenti, più il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, senza dimenticare il mantenimento della corsia. Numerosi gli aiuti alla guida di altro genere, Adas per migliorare sicurezza e comfort. Per chi non si accontenta, l’allestimento Premium ha in più i cerchi in lega di 20″, i proiettori a matrice di led, più il portellone posteriore ad azionamento elettrico e il trattamento estetico dedicato per esterni e interni.

Per dimostrare che si viaggia senza ansia da ricarica, la casa dell’ovale blu ha organizzato il ‘Charge around the globe‘, giro del mondo in elettrico effettuato con la Ford Explorer. Un viaggio di 30mila km in sei continenti e 27 Paesi, conclusosi a Nizza, il mezzo è stato accolto da iconici modelli Ford.

In teoria, si parte da 41.500 euro per la Standard range Rwd, in vendita solo a settembre 2024. Quindi ora il prezzo base è di 49mila per l’Extended range Rwd, sino ai 55.500 euro della Premium Extended range Awd (ossia integrale).

In promozione sino a fine aprile l’Explorer Extended range Rwd a 47mila euro, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit. Si versa un anticipo di 6.300 euro, cui seguono 36 rate mensili di 392,81 euro. L’eventuale valore futuro garantito è di 26.950 euro, da sborsare per tenere l’auto a fine rateazione. Non male il tan 0% e il taeg 0,65%.

