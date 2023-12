Dubbi, incertezze e tagli al personale: che futuro sarà per l’elettrico?

L’azienda aveva pianificato di lanciare un servizio di trasporto a San Francisco e in altre tre città e iniziare a testare i veicoli Cruise per portarli su altri mercati. Ora prevede di concentrarsi solo su una città mentre lavora per migliorare il funzionamento della sua flotta di veicoli autonomi. “Prevediamo che il ritmo dell’espansione di Cruise riprenderà quando le operazioni torneranno a regime, con una spesa che sarà significativamente inferiore nel 2024 rispetto al 2023”, ha dichiarato la ceo di General Motors, Mary T. Barra, durante una conferenza per gli investitori. “Dobbiamo ricostruire la fiducia con i regolatori a livello locale, statale e federale, così come con i soccorritori e le comunità in cui Cruise opererà”.

Come si legge su Reuters, il cfo di General Motors, Paul Jacobson, ha dichiarato di prevedere per il 2024 una significativa riduzione dei costi di produzione dei veicoli elettrici con un conseguente aumento dei volumi di produzione, arrivando “ad avere una capacità di 1 milione di unità di veicoli elettrici entro il 2025”. Secondo Jacobson ci saranno inoltre migliori margini di profitto per i veicoli elettrici. GM, che si è impegnata a smettere di vendere veicoli a benzina entro il 2035, ha annunciato il mese scorso di non riuscire a soddisfare l’obiettivo di costruire 400.000 veicoli elettrici dal 2022 a metà 2024.