Maserati GranCabrio Folgore, la cabrio elettrica made in Modena

Terzo modello elettrico di Maserati, GranCabrio Folgore è il primo a cielo aperto per la casa del Tridente. Una decappottabile ‘made in Modena’ del segmento luxury, da 202mila euro, che affianca la GranTurismo e la suv Grecale entrambe Folgore, ossia del tutto a corrente: sviluppata con soluzioni tecniche derivate dalla Formula E, offre prestazioni di rilievo grazie alla tecnologia a 800 V e ai tre motori a magneti permanenti da 300 kW. Un propulsore anteriore e due posteriori, per una potenza totale di 1.200 CV teorici: la vettura eroga 761 CV, che schizzano a 830 CV nella modalità MaxBoost del setup Corsa.

Questa quattro posti è dotata di tetto azionabile anche in movimento fino a 50 km/h, che si apre in 14 secondi (chiusura in 16 secondi): per farlo, è sufficiente premere un comando sul display centrale senza distogliere lo sguardo dalla strada e quindi senza distrarsi. Volendo, il neck warmer permette di viaggiare con la capote aperta anche quando non fa molto caldo, mentre il wind stopper combatte le turbolenze nell’abitacolo, così da ottenere più obiettivi: comfort acustico e termico e sicurezza stradale.

Una cabrio sontuosa che unisce lo sfarzo alle prestazioni, la comodità dei materiali di qualità elevatissima alla sportività, anche per via della capote in tela, disponibile in cinque colori (nero, blue marine, titan grey, greige, granata). Cofano lungo e corpo centrale intersecato dai quattro parafanghi, la nuova arrivata ha il tetto in tessuto che permette di conservare una linea pulita anche in posizione chiusa. Si forma pertanto il “cofango”, dall’unione delle parole “cofano” e “parafango”: un unico componente installato sulla vettura che integra queste due parti. Davanti, fanaleria verticale, come firma luminosa del brand, mentre la calandra ospita il logo del Tridente tridimensionale. Sul posteriore, le luci sono un mix tra la forma boomerang classica del passato e quella di un arpione.

GranCabrio Folgore si basa su di un’architettura solida e leggera, grazie a materiali come alluminio e magnesio e a acciai altamente performanti. Tecnologia a piene mani, col sistema multimediale Mia (Maserati intelligent assistant), infotainment di ultima generazione, display che raccoglie le principali funzioni in un’interfaccia integrata touch. Chiunque si mette al volante dell’ultima arrivata Maserati farà una gran bella figura, grazie al master controller della vettura che governa tutti i sistemi fondamentali di dinamica.

Le prestazioni? Velocità massima di 290 km/h e 0-100 km/h in 2,8 secondi, con l’autonomia tra 419 e 447 km in base agli pneumatici. La ricarica rapida a 270 kW avviene in 18 minuti per passare dal 20 all’80%, mentre una wallbox da 22 kW in 60 minuti fa recuperare 100 km. Fra le varie chicche, il Vdcm (Vehicle domain control module) per scegliere le modalità di funzionamento del powertrain: la vettura può essere a trazione posteriore o integrale. La promessa della casa? Viaggiare su un gioiello avvolti dal silenzio, col vento nei capelli.

