Pininfarina Battista Reversario, l’hypercar elettrica unica e che gioca con i colori

Un veicolo su misura, realizzato a mano, che non sarà mai più ripetuto. È Pininfarina Battista Reversario. Prodotto per un unico cliente, rimasto anonimo. Per creare questa hypercar elettrica, le matite dell’atelier torinese di Cambiano hanno preso ispirazione dal concetto di equilibrio, dando al contempo vita a una combinazione di colori, così che la vettura sia esattamente l’inverso della versione Anniversario. Perché il nome Reversario? Perché la supercar futuristica di Pininfarina rappresenta una sorta di specchio riflettente rispetto alla base di partenza, che è la Battista Anniversario, definita dal chief design officer Dave Amantea come la massima espressione delle “dream Cars” del centro stile.

Il mix della one off esclusiva prevede un corpo inferiore rifinito in Bianco Sestriere, con quello superiore in Grigio Antonelliano: gradevoli alla vista le strisce gessate, coerenti con la striscia superiore in Iconica Blu. Scritte personalizzate davanti e in riflessione sia sulle ali laterali in carbonio sia sulla parte inferiore dell’alettone posteriore attivo.

All’interno della Pininfarina Battista Reversario abbonda il nero ma con tinte che richiamano la carrozzeria: i sedili Pilota hanno la trapuntatura in Alcantara bianca su bianco, mentre sono in Iconica Blu il fondo traforato e gli inserti sulla cornice centrale del cielo, sulle cinture di sicurezza e sul fermo dei portabicchieri. A corredo, un set di valigie in tre pezzi.

Promette emozioni, grazie alla batteria agli ioni di litio da 120 kWh posta in un alloggiamento in fibra di carbonio. Quattro i motori elettrici indipendenti ad alte prestazioni, ossia uno per ogni ruota, volendo con trazione integrale, abbinati al controllo elettronico della stabilità, al differenziale software e al Full torque vectoring. Così che potenza e sicurezza vadano a braccetto.

Un ‘missile’ cui bastano 1,86 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, e 4,75 secondi da 0 a 200 km/h. A seconda del desiderio del momento sono cinque le modalità di guida: dalla Calma alla Pura, passando per Energica e Furiosa, sino a Carattere.

