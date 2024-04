Leonardo Maria Del Vecchio diventa l’azionista di maggioranza della bibita di Fedez e Lazza

Grazie a un aumento di capitale da 3 milioni di euro, Leonardo Maria Del Vecchio è diventato l’azionista di maggioranza di Boem, la società fondata dallo stesso Del Vecchio, Fedez e Lazza che ha lanciato la bibita al gusto di zenzero, base di acqua gassata, con un basso tasso alcolico e poche calorie. I risultati positivi conseguiti nei mesi di test del 2023 hanno spinto LMDV Capital a sottoscrivere l’aumento di capitale e diventare così socio di maggioranza con il 54% del capitale. A guidare l’evoluzione del progetto un nuovo management entra nella società: Edoardo Tribuzio, ex founder di Mymenu, nel ruolo di ceo, mentre Matteo Giannetti, ex marketing manager dei Premium Spirits di Campari Italia, assume il ruolo di cmo.

LEGGI ANCHE: “Chi sono i miliardari più giovani del mondo. Clemente Del Vecchio è al secondo posto”

L’aumento di capitale consentirà a Boem di ampliare ulteriormente il team con l’assunzione di nuove figure professionali altamente qualificate e motivate, con pregresso in importanti aziende del settore. L’investimento permetterà, inoltre, di rafforzare la presenza sul mercato, anche grazie alla diffusione della bevanda attraverso una rete di distribuzione che vedrà presto Boem presente in migliaia di locali in tutta Italia e tra gli scaffali di tutte le principali insegne di supermercati. Se il 54% di Boem è in mano a Del Vecchio, il 43% è in capo alla Happy Seltz, società controllata dalla holding Zedef della famiglia di Fedez e dalla Rome & More srl della famiglia Bernabei, e il 3% alla J Project di Lazza.

I progetti di Del Vecchio

Del Vecchio è attivo anche nella ristorazione. In meno di due anni, la Triple Sea Food (di cui Del Vecchio jr controlla il 78% tramite la holding Lmdv Capital) ha aperto tre locali in zona Brera. Prima è toccato a Vesta, poi a Casa Fiori Chiari e la Trattoria del Ciumbia. Pochi giorni fa, come riporta Gambero Rosso, è stato annunciato che Del Vecchio aprirà altri due ristoranti, Vesta Mare e Vesta Portofino, uno a Marina di Pietrasanta e uno nella baia di Paraggi a Portofino.

All’apertura del primo ristorante a Milano, Leonardo Maria ha dedicato un pensiero al padre venuto a mancare poche settimane prima dell’evento. “Avrei voluto fargli una sorpresa”, ha rivelato a Repubblica il quartogenito del fondatore di Luxottica, “facendogli trovare in tavola il suo piatto preferito: la pasta con le vongole. In casa nostra c’è sempre stato amore per il buon cibo, ancorché semplice come ad esempio il budino di riso che mio padre consumava a colazione”.

Secondo il tracker in tempo reale dei miliardari di Forbes.com, il 28enne Leonardo Maria Del Vecchio ha un patrimonio – al 22 aprile 2024 – di 4,6 miliardi di dollari e ha visto la sua fortuna crescere rispetto ai 3,5 miliardi del 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .