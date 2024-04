Finanza, moda e tech: in quali settori i miliardari hanno creato la propria fortuna

Non è necessario essere un mago della finanza per entrare nella lista dei miliardari del mondo di Forbes, ma di sicuro è utile. Mentre le persone sono diventate super-ricche con qualsiasi cosa, dalla salsa di soia all’olio di palma alle auto danneggiate, il settore finanziario, che si tratti di private equity, hedge fund o venture capital, è il modo più comune in cui i più ricchi del mondo sono diventati così ricchi.

Infatti, quasi un miliardario su sei, ovvero poco più del 15%, ha fatto i suoi soldi nella finanza e negli investimenti: questi 427 individui provengono da Paesi diversi come Estonia, Kazakistan, Giappone e Stati Uniti. Si tratta di un aumento rispetto ai 372 nomi di un anno fa e comprende 37 nuovi arrivati, tra cui Ben Navarro, fondatore di Sherman Financial Group (con un patrimonio stimato di 1,5 miliardi di dollari), Cristina Junqueira della banca digitale brasiliana Nubank (1,4 miliardi di dollari) e Antonio Gracias, fondatore e ceo di Valor Equity Partners (1,1 miliardi di dollari).

Questi miliardari – che comprendono anche banchieri, fondatori di fintech e investitori a tempo pieno – hanno un patrimonio complessivo di 2,17 trilioni di dollari. Quasi due terzi sono più ricchi rispetto al 2023, nessuno più di Warren Buffett, che ha aggiunto 27 miliardi di dollari al suo patrimonio netto grazie ai prezzi record delle azioni della sua conglomerata Berkshire Hathaway.

La tecnologia, nel frattempo, ha reso miliardarie 342 persone, diventando il secondo settore più popolare per i miliardari, con un aumento di 29 persone – e di un posto tra i settori – rispetto all’anno scorso. Jeff Bezos rimane il più ricco magnate del settore tecnologico (Forbes classifica Elon Musk, che deve gran parte della sua ricchezza alla casa automobilistica Tesla, come miliardario del settore automobilistico). Lo segue Mark Zuckerberg, il cui patrimonio è balzato di 116,2 miliardi di dollari, in testa alla classifica, a 177 miliardi di dollari, secondo le stime dell’8 marzo, quando è stata stilata la lista. Collettivamente, i miliardari del settore tecnologico sono i più ricchi tra i settori industriali, con un valore complessivo di 2,6 trilioni di dollari, più di 430 miliardi di dollari rispetto al gruppo successivo più ricco, quello della finanza e degli investimenti.

Il terzo settore più diffuso per i miliardari è quello manifatturiero, che ha prodotto 328 membri del club delle tre virgole e il maggior numero di nuovi arrivati quest’anno (49), provenienti da Paesi come Cipro, Indonesia e Brasile. I più ricchi tra i nuovi entrati nel settore manifatturiero sono Albert Chao, James Chao e Dorothy Chao Jenkins, fratelli che possiedono quote della Westlake Corporation, azienda statunitense produttrice di polietilene a bassa densità utilizzato per imballaggi alimentari e altre forme di plastica. Un altro nuovo arrivato degno di nota è stato Don Levin, fondatore di D.R.L. Enterprises, l’azienda dietro i popolari marchi di carta da rollare per tabacco E-z Wider, Ocb e Job.

Il settore della moda e del retail è al quarto posto, con 285 miliardari, tra cui il nuovo arrivato Christian Louboutin, fondatore delle famose scarpe con la suola rossa indossate da Taylor Swift, Heidi Klum e Lenny Kravtiz. Il settore alimentare e delle bevande conta 210 miliardari, che lo rendono il quinto settore più grande, con nuovi volti che includono Todd Graves della catena di fast-food Raising Cane’s.

Ecco i 10 settori più importanti per i miliardari nel 2024

1. Finanza e investimenti

427 miliardari | 15% della lista

Il più ricco: Warren Buffett (133 miliardi di dollari), presidente e ceo di Berkshire Hathaway.

2. Tecnologia

342 miliardari | 12% della lista

Il più ricco: Jeff Bezos (194 miliardi di dollari), fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post e della società missilistica Blue Origin.

3. Industria manifatturiera

328 miliardari | 12% dell’elenco

Il più ricco: Reinhold Wuerth (33,6 miliardi di dollari), presidente del produttore di viti e dispositivi di fissaggio Wuerth Group.

4. Moda e commercio al dettaglio

285 miliardari | 10% della lista

Il più ricco: Bernard Arnault (233 miliardi di dollari), presidente e ceo dell’azienda di beni di lusso LVMH e persona più ricca del mondo.

5. Cibo e bevande

210 miliardari | 8% della lista

Il più ricco: Zhong Shanshan (62,3 miliardi di dollari), presidente della società di acque in bottiglia Nongfu Spring. Controlla anche la Beijing Wantai Biological Pharmacy, quotata in borsa.

6. Diversificato

201 miliardari | 7% della lista

Il più ricco: Mukesh Ambani (116 miliardi di dollari), presidente di Reliance Industries, che detiene interessi nel settore petrolchimico, del petrolio e del gas, della vendita al dettaglio e delle telecomunicazioni.

7. Assistenza sanitaria

197 miliardari | 7% della lista

Il più ricco: Dilip Shanghvi (22,6 miliardi di dollari), fondatore e amministratore delegato di Sun Pharmaceutical Industries, l’azienda farmaceutica indiana quotata in borsa di maggior valore.

8. Immobiliare

190 miliardari | 7% dell’elenco

Il più ricco: Lee Shau Kee (27,7 miliardi di dollari), con Sun Hung Kai e Henderson Land Development, due dei maggiori sviluppatori immobiliari di Hong Kong.

9. Media e intrattenimento

104 miliardari | 4% della lista

I più ricchi: Rupert Murdoch (19,5 miliardi di dollari), presidente emerito di News Corp., uno dei maggiori conglomerati mediatici del mondo.

10. Energia

98 miliardari | 4% dell’elenco

Il più ricco: Harold Hamm (18,5 miliardi di dollari), fondatore e presidente di Continental Resources, una delle più grandi compagnie petrolifere indipendenti degli Stati Uniti.

