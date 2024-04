Il club degli ultra-ricchi: le 14 persone che hanno più di 100 miliardi di dollari

Ci sono cose che solo il denaro può comprare, come l’appartenenza al club dei 100 miliardi di dollari, la classe elitaria dei miliardari che hanno una fortuna a 12 cifre. Quest’anno si sono qualificate 14 persone in tutto il mondo. Si tratta di un aumento rispetto ai sei dell’anno scorso e di uno solo nel 2020. Molti di loro si sono arricchiti fondando aziende tecnologiche.

I mega ricchi sono ancora più ricchi

I miliardari del mondo sono più ricchi del 120% rispetto a dieci anni fa. Ma questi 14, il cui patrimonio è aumentato del 255% nello stesso periodo, hanno fatto molto meglio del miliardario medio. Il loro patrimonio netto ha superato di gran lunga l’inflazione (+32%) e il mercato azionario in generale (S&P 500 +182%), collocandosi in compagnia delle franchigie della Nfl (+257%) in termini di valore alle stelle. Questi 14 hanno un patrimonio complessivo di 2.000 miliardi di dollari, il che significa che solo lo 0,5% dei 2.781 miliardari del mondo detiene il 14% di tutta la ricchezza miliardaria.

Non è passato molto tempo da quando 100 miliardi di dollari sembravano fuori portata, anche per i miliardari. Nel 1987, quando Forbes pubblicò la sua prima classifica della ricchezza globale, c’erano solo due persone, entrambi magnati giapponesi, con un patrimonio superiore a 10 miliardi di dollari (circa 27 miliardi di dollari in dollari attuali, una somma che si collocherebbe al 69° posto nella classifica del 2024).

Chi sono i miliardari ultra-ricchi

C’è voluta la bolla delle dot-com per creare il primo centomiliardario, Bill Gates, le cui azioni Microsoft lo hanno brevemente spinto oltre le 11 cifre nel 1999, prima che il crollo ne dimezzasse il patrimonio netto. Nessuno si è avvicinato per quasi due decenni, anche se i mercati si sono impennati prima e dopo la Grande Recessione. Jeff Bezos è finalmente riuscito nel 2017, diventando il secondo miliardario da 100 dollari quando Amazon ha raggiunto i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Tuttavia, ci è voluto fino al 2021 perché il club dei 100 miliardi di dollari includesse altri oltre a Bezos: Elon Musk, Bernard Arnault e Bill Gates lo hanno infatti raggiunto nel club.

Ora, con l’aumento delle mega ricchezze in tutto il mondo, l’adesione diventa sempre più comune. Una quindicesima persona, l’ereditiera di L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers (patrimonio di 99,5 miliardi di dollari), sta bussando alla porta, e il magnate della tecnologia Michael Dell (91 miliardi di dollari) non è molto lontano da lei.

I 14 miliardari con oltre 100 miliardi di dollari di patrimonio

(I valori netti sono aggiornati all’8 marzo 2024).

1. Bernard Arnault

Patrimonio: $233 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: LVMH

Cittadinanza: Francia

2. Elon Musk

Patrimonio: $195 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Tesla, SpaceX

Cittadinanza: Stati Uniti

3. Jeff Bezos

Patrimonio: $194 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Amazon

Cittadinanza: Stati Uniti

4. Mark Zuckerberg

Patrimonio: $177 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Facebook

Cittadinanza: Stati Uniti

5. Larry Ellison

Patrimonio: $141 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Oracle

Cittadinanza: Stati Uniti

6. Warren Buffett

Patrimonio: $133 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Berkshire Hathaway

Cittadinanza: Stati Uniti

7. Bill Gates

Patrimonio: $128 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Microsoft

Cittadinanza: Stati Uniti

8. Steve Ballmer

Patrimonio: $121 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Microsoft

Cittadinanza: Stati Uniti

9. Mukesh Ambani

Patrimonio: $116 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: diversificata

Cittadinanza: India

10. Larry Page

Patrimonio netto: 114 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Google

Cittadinanza: Stati Uniti.

11. Sergey Brin

Patrimonio netto: 110 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Google

Cittadinanza: Stati Uniti.

12. Michael Bloomberg

Patrimonio netto: 106 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Bloomberg LP

Cittadinanza: Stati Uniti

13. Amancio Ortega

Patrimonio netto: 103 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Zara

Cittadinanza: Spagna

14. Carlos Slim Helú

Patrimonio netto: 102 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Telecom

Cittadinanza: Messico

