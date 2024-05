Sony e Apollo offrono 26 miliardi di dollari per comprare la Paramount

Sony Pictures e la società di private equity Apollo Global Management hanno presentato un’offerta da 26 miliardi di dollari per Paramount Global. A riportarlo è il Wall Street Journal. Si tratta dell’ultima di una serie di offerte per il conglomerato dell’intrattenimento, le cui azioni hanno registrato una forte salita in seguito alle notizie di potenziali acquisizioni negli ultimi mesi.

I fatti principali

L’amministratore delegato di Sony Pictures, Tony Vinciquerra, e Aaron Sobel, un partner di Apollo, hanno presentato una lettera d’offerta con i dettagli di una proposta da 26 miliardi di dollari, tutti cash. A riportarlo è stato il Wall Street Journal, che ha citato persone vicine all’affare.

Sony diventerebbe l’azionista di maggioranza di Paramount, mentre Apollo otterrebbe una quota di minoranza. La proposta, scrive ancora il Wsj, non è vincolante e rappresenta un punto di partenza per una trattativa.

Apollo aveva offerto 27 miliardi per la Paramount a marzo, anche se un comitato istituito dal consiglio di amministrazione della società per valutare fusioni e acquisizioni aveva rifiutato di prendere in considerazione l’offerta.

Le azioni di Paramount Global sono salite di oltre il 13% in seguito alla notizia dell’offerta, fino a raggiungere i 13,87 dollari.

Sony, Apollo e Paramount non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Che cosa aspettarsi

Il mese scorso Skydance Media, fondata da David Ellison, figlio del miliardario Larry Ellison, ha raggiunto una bozza di accordo per acquistare la quota di controllo di Paramount in mano a Shari Redstone. Quell’accordo scadrà venerdì 3 maggio, anche se le aziende sembrano avere trovato l’accordo sulle condizioni. Se l’affare salterà, Paramount e Redstone potranno considerare altre offerte.

Il contesto

Paramount Global ha ricevuto diverse offerte di acquisizione negli ultimi mesi, dopo avere comunicato di avere debiti per oltre 14,6 miliardi di dollari. La società aveva una capitalizzazione di mercato di circa 25 miliardi nel 2021, che è però scesa fino a 9,2 miliardi ad aprile. Bob Bakish si è dimesso da amministratore delegato la scorsa settimana, dopo essersi opposto, secondo alcune fonti, alla proposta di fusione con Skydance.

A marzo Apollo aveva offerto 11 miliardi di dollari per gli studi cinematografici e televisivi di Paramount, che comprendono Mtv e Nickelodeon. Sony ha in seguito affiancato Apollo nelle discussioni per un’acquisizione congiunta di Paramount. L’accordo prevederebbe anche l’uscita di Paramount dal listino di Borsa.

La stima di Forbes

Marc Rowan, l’amministratore delegato e co-fondatore di Apollo, ha un patrimonio di 6,6 miliardi di dollari, secondo gli ultimi calcoli di Forbes. Brown ha fondato la società di private equity assieme ai miliardari Josh Harris e Leon Black nel 1990.

