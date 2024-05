Italiani tra i lavoratori più instancabili: uno su dieci lavora in media 49 ore a settimana

I lavoratori italiani sono quelli che lavorano di più. Lo rivela un’indagine dell’Eurostat, secondo cui un italiano su 10 tra i 20 e i 64 anni lavora in media 49 ore a settimana. Un dato più alto della media Ue (7,1%), che posiziona l’Italia dietro solo Grecia (11,6%), Cipro (10,4%) e Francia (10,1%). I tassi più bassi si registrano in Bulgaria (0,4%), Lituania e Lettonia (1,1% ciascuna).

A pesare è l’incidenza del lavoro autonomo, un settore che prevede in genere orari di lavoro più lunghi rispetto alla media (il 29,3% della categoria lavora almeno 49 ore).

Secondo l’indagine, un lavoratore su dieci è impegnato circa un giorno in più a settimana rispetto agli altri. Nel nostro Paese, i lavoratori dipendenti che lavorano almeno 49 ore la settimana in media sono il 3,8% (3,6% in Ue) mentre gli autonomi con dipendenti che lavorano con questi orari sono il 46% del totale (41,7% la media Ue).

Più ore di lavoro per gli uomini

Scende la percentuale tra gli autonomi senza dipendenti (27,4% contro il 23,6% in Ue), mentre quelli impegnati in un lavoro di aiuto all’attività familiare sono il 20,1% (il 14% in Ue). Se si considerano gli uomini, il numero dei lavoratori instancabili sale, con il 12,9% degli occupati che lavorano almeno 49 ore a settimana (il 9,9% in Ue). Tra gli autonomi con dipendenti la percentuale supera il 50% in Italia (50,8%) e si attesta sul 46,3% in Ue.

Anche tra i dipendenti questa percentuale aumenta tra gli uomini, con il 5,1% in Italia a fronte del 5% della media Ue. Per quanto riguarda le donne, le autonome con dipendenti che lavorano 49 ore a settimana sono quasi una su tre (32,5% a fronte del 29,6% in Ue). Tra le dipendenti sono invece il 2,3% (il 2,1% in Ue). Nel complesso, le donne che lavorano almeno 49 ore alla settimana sono il 5,1% del totale contro il 3,8% in Ue.

La categoria più impegnata? I dirigenti

In Italia sono i dirigenti la categoria con gli orari più lunghi (40,5% del totale a fronte del 21,9% in Ue), con i manager dipendenti che raggiungono una percentuale del 24,4% (il 14,3% in Ue). Tra i professionisti del nostro Paese, il 10,3% dichiara di lavorare almeno 49 ore, tra i lavoratori dei servizi e delle vendite la percentuale sale al 10,9% (6,5% in Ue), mentre sono il 36,3% gli impiegati del settore agricolo che lavorano almeno 49 ore a settimana (siamo al 27,5% in Ue).

