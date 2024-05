Gli studi BonelliErede, Cappelli Rccd e FavaLegal coinvolti nel finanziamento di Loquis

Loquis è una piattaforma di travel podcasting che consente di ascoltare informazioni relative ai luoghi frequentati di frequente mentre per esempio si guida o si sente la musica. Georadio, società titolare della piattaforma che opera appunto nel settore del travel podcasting, ha annunciato un round di investimento per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro.

Al round guidato da P101 con i fondi Programma 103 e Azimut Eltif Venture Capital 103, ha preso parte Lazio Innova, mediante il fondo Innova Venture. Nel contesto del round, PiCampus e Cdp Venture Capital hanno convertito gli strumenti finanziari partecipativi precedentemente sottoscritti.

Studi e professionisti attivi nel round di investimento

BonelliErede ha assistito P101 negli aspetti legali dell’operazione con un team composto, per i profili di venture capital e diritto societario, dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, membro del focus team innovazione e trasformazione digitale e responsabile della practice startup e venture capital, dal senior associate Enrico Goitre, anch’egli membro del focus team innovazione e trasformazione digitale, dall’associate Gaia Mussi e da Alessandro Rizzo, nonché, per i profili labour, dal partner Vittorio Pomarici, dalla senior associate Alessia Varesi e da Valerio Pisu. Per gli aspetti di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team transaction service di beLab coordinato dal director Michel Miccoli.

La società Georadio è stata seguita in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con particolare riferimento ai profili di diritto societario e di venture capital, dall’avvocato Ilaria Fava dello studio Favalegal.

Cdp Venture Capital, che all’interno dell’operazione ha convertito in quote della società il proprio investimento effettuato nel round precedente, è stata assistita per gli aspetti legali da Cappelli Rccd con un team composto dai partner Guido Masini e Nicola Caielli e dal senior associate Martino Liva, membri del focus team venture capital dello studio.

Le operazioni notarili sono state affidate ai notai Federico Mottola Lucano e Susanna Schneider con l’avvocato Martina Lenzi dello studio Znr Notai.

