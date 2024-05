I 5 atleti under 25 più pagati del mondo

Dopo che un’altra promettente cavalcata del Paris Saint Germain in Champions League si è conclusa la scorsa settimana in malo modo a causa dell’eliminazione in semifinale per mano del Borussia Dortmund, dato ampiamente sfavorito prima del doppio confronto, il 25enne attaccante francese Kylian Mbappé ha rifiutato di rispondere alle domande sul suo futuro. E questo conferma le sempre più insistenti voci su un suo addio al termine di questa stagione, con direzione Real Madrid.

Le cifre da record di Kylian Mbappé

Il passaggio sembrava già certo nel 2022, prima di aver annunciato poi di rimanere in casa Psg. La decisione è stata presa soprattutto in seguito all’appello personale dello stesso presidente francese Emmanuel Macron e dal ricco contratto propostogli dal club parigino, che secondo Forbes gli ha finora garantito almeno 90 milioni di dollari l’anno.

La cifra, aggiunta a quanto previsto negli accordi sponsorizzazione con Nike, Oakley e Hublot, ha permesso a Mbappé di incassare 110 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, guadagnando così il titolo di sesto atleta più pagato al mondo. Nessuno della sua età (o più giovane) ha guadagnato così tanto l’anno scorso. Basti pensare che sono solo 5 gli atleti di massimo 25 anni a essere entrati a far parte della top 50 e, negli ultimi 12 mesi, hanno guadagnato in totale 319,5 milioni di dollari. Di questi, 250,5 milioni derivano e dai loro stipendi e dai bonus sportivi, gli altri 69 milioni di dollari provengono da sponsorizzazioni, apparizioni, licenze, gadget e qualsiasi altri attività connessa.

Raggiungere guadagni così alti in giovane età è ancora abbastanza difficile, perché la maggior parte delle principali leghe sportive americane hanno dei limiti salariali molto ristretti per i giocatori nei primi anni di carriera. I giocatori della MLB spesso non arrivano nemmeno alla free agency prima del loro 26esimo compleanno. Gli stipendi della NHL sono inferiori a quelli di altri sport, anche per i veterani. Eppure alcune cose stanno cambiando: sembra infatti che l’età di coloro che guadagnano di più si stia a poco a poco abbassando per vari fattori. Tra cui le nuove regole sul massimo prolungamento contrattuale nella NBA e gli importanti bonus alla firma garantiti nella NFL a giocatori non ancora ventenni.

Quest’anno, l’età media dei primi 50 atleti è di circa 31 anni (in ribasso rispetto ai 33 dell’anno scorso), con 22 atleti under 30 che rientrano nella lista (17 l’anno scorso).

Avendo completato i loro contratti da rookie e giocato la loro prima stagione, sono diversi gli atleti ad aver rinnovato i propri contratto alla cifra massima stabilita dalla lega. Stiamo parlando, per esempio, del playmaker degli Atlanta Hawks, Trae Young, e l’ala dei New Orleans Pelicans, Zion Williamson, che hanno fatto il loro debutto nella classifica di quest’anno, unendosi al centravanti del Manchester City Erling Haaland e al playmaker dei Dallas Mavericks Luka Doncic.

La top 5 degli atleti under 25 più pagati

1. Kylian Mbappé

Paris Saint Germain,

25 anni,

110 milioni di dollari (90 dal campo, 20 fuori dal campo)

2. Erling Haaland

Manchester City,

23 anni,

61 milioni di dollari (46 dal campo, 15 fuori dal campo)

3. Luca Doncic

Dallas Mavericks

25 anni,

55,1 milioni di dollari (40.1 dal campo, 15 fuori dal campo)

4. Trae Young

Atlanta Hawks,

25 anni,

47,3 milioni di dollari (40.3 dal campo, 7 fuori dal campo)

5. Zion Williamson

New Orleans Pelicans

23 anni

46.1 milioni di dollari (34.1 dal campo, 12 fuori dal campo)

