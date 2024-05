Così lo studio Corti Fumagalli Giobbi si sta facendo largo fra i grandi del m&a

Finalmente la gestione di operazioni di M&A importanti non è più appannaggio solo delle grandi consulting company internazionali, ma anche di studi professionali che fanno della competenza la vera arma competitiva. Pochi giorni fa si è chiusa l’acquisizione da parte di PostePay di una quota importante di N&TS Group e i soci venditori di quest’ultima sono stati assistiti dallo studio Corti Fumagalli Giobbi durante il processo di acquisizione per gli aspetti fiscali, legali e di compliance.

Corti Fumagalli Giobbi, lo studio tra i 100 Professionals

Corti Fumagalli Giobbi è uno studio di commercialisti e avvocati specializzato in consulenza fiscale e legale, già entrato nella lista dei 100 Professional di Forbes Italia nel 2021. Fondato nel 2014 da Ramona Corti e da Nicola Fumagalli, lo studio conta un team di quaranta collaboratori distribuiti tra le sedi di Milano e Lissone. La crescita e il successo dello studio nel corso degli anni sono stati costantemente consolidati grazie alla visione strategica di un team dinamico e intraprendente.

Nel 2021, Corti Fumagalli ha integrato le proprie competenze con lo Studio Professionale Giobbi, consolidando ulteriormente la propria posizione nel settore della consulenza fiscale e legale, con una particolare esperienza nell’ambito di fusioni e acquisizioni e gruppi industriali. Grazie alla loro specializzazione nel campo fiscale e legale, Corti Fumagalli Giobbi è diventato uno dei punti di riferimento per aziende nazionali in Italia e all’estero, nonché per imprese straniere che operano sul territorio italiano. La loro ampia rete di relazioni e la capacità di fornire servizi su misura permettono di affrontare anche sfide complesse nel mondo delle tasse e del diritto.

La case history di PostePay

L’operazione seguita dallo Studio è stata molto interessante. PostePay, una società controllata da Poste Italiane, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in N&TS Group, Networks & Transactional Systems Group, un’azienda specializzata nel settore It con un’attenzione particolare alla monetica. L’acquisizione di questa quota minoritaria rappresenta un passo significativo per PostePay nel consolidare la propria presenza nel mercato dei pagamenti digitali in Italia. N&TS Group è riconosciuta come il principale partner tecnologico nell’ecosistema italiano dei pagamenti digitali, grazie alla sua capacità di sviluppare soluzioni innovative e flessibili che si distinguono per la rapidità nell’approdo sul mercato e per gli elevati standard di eccellenza del settore.

L’obiettivo principale di questa operazione è potenziare le competenze tecnologiche di PostePay per supportare la sua strategia di espansione nel mercato dei pagamenti digitali e dell’ecosistema ibrido. Inoltre, consente a N&TS Group di avviare una partnership commerciale e tecnologica finalizzata al consolidamento del proprio posizionamento e all’espansione della gamma di offerte.

