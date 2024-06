Kylian Mbappé al Real Madrid: ecco tutte le cifre del contratto

Adesso è ufficiale. Dopo anni di indiscrezioni, di passi indietro e di ostacoli politici (oltre che sportivi), il Real Madrid ha ufficializzato il matrimonio con il campione francese Kylian Mbappé, sesto atleta più pagato al mondo secondo l’ultima classifica di Forbes.

Era nell’aria già da diversi mesi, ma con Kylian Mbappé, il Real Madrid e il Psg tutto poteva ancora accadere. Questa volta però né Al-Khelaifi, né Emmanuel Macron sono riusciti, come già fatto in passato, a ostacolare il passaggio del fuoriclasse francese al Real Madrid. Un sogno che il 25enne seguiva fin da bambino, come si vede anche dal post pubblicato sui social, in cui tra l’altro hanno commentato alcuni ex storici dei ‘blancos’, da Cristiano Ronaldo a David Beckham. Una benedizione tra campioni che fa già sognare i tifosi del Real, già in delirio per la vittoria della 15ª Champions League della sua storia e della Liga. Una cavalcata vincente guidata, come sempre ormai, dall’intramontabile Carlo Ancelotti.

Entrando nel dettaglio, Kylian Mbappé si legherà al Real Madrid per i prossimi 5 anni, con un contratto che, secondo Espn, prevede uno stipendio di 16,2 milioni di dollari all’anno al netto delle tasse. Ma non è tutto. A questi, infatti, il club madrileno aggiungerà altri 164 milioni di dollari come bonus per la firma. Cifra, peraltro, che sarà distribuita per tutta la durata dell’accordo: ossia circa 32 milioni di dollari l’anno. Ciò significa che ogni anno l’ex Psg incasserà da Real 48,2 milioni di dollari l’anno.

