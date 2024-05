Quali sono le 10 squadre di calcio che valgono di più al mondo

Quando Sir Jim Ratcliffe, il miliardario fondatore e amministratore delegato del gruppo chimico Ineos, ha acquistato a febbraio il 27,7% del Manchester United per un valore aziendale di 6,5 miliardi di dollari, è stato il prezzo più ricco mai pagato per una squadra sportiva in cui l’acquirente ha ottenuto anche i diritti operativi.

L’accordo, valutato 500 milioni di dollari in più rispetto a quanto Forbes stimava un anno fa per la squadra inglese, non solo ha reso omaggio ai 187 milioni di dollari di reddito operativo (utili prima degli interessi, delle tasse, degli ammortamenti e delle svalutazioni) del Manchester United, in testa alla classifica, e a una base di tifosi globale di oltre 650 milioni di persone, ma ha dimostrato perché 12 delle 30 squadre di calcio di maggior valore al mondo giocano in Premier League.

Real Madrid in testa

Forbes valuta il Manchester United a 6,55 miliardi di dollari, secondo solo al Real Madrid che, con 6,6 miliardi di dollari, è la squadra di maggior valore al mondo per il terzo anno consecutivo.

Il massimo campionato inglese, che a dicembre ha siglato un nuovo accordo televisivo nazionale per le stagioni dal 2025-26 al 2028-29 per una media di 2,1 miliardi di dollari all’anno, incasserà più del doppio degli introiti televisivi nazionali di qualsiasi altro campionato di calcio e quasi il doppio della seconda classificata, la Liga spagnola, se si considerano anche gli accordi di trasmissione internazionali.

La vendita dei diritti tv

In sostanza, tutti i campionati di calcio europei – con l’eccezione della Premier League – stanno prendendo, o pensando di prendere, prestiti contro il valore futuro. Quattro anni fa, la Serie A italiana ha venduto il 10% dei suoi diritti mediatici a Cvc Capital Partners e Advent International e al fondo sovrano italiano, il Fondo Strategico Italiano (Fsi).

Nel 2022, la Ligue 1 francese ha venduto il 13% dei suoi diritti in una nuova filiale a Cvc, che ha dato al campionato francese una bella iniezione di denaro in cambio del pagamento a Cvc dei dividendi derivanti dai diritti di trasmissione, dai diritti di sponsorizzazione e da altri contratti commerciali rilevanti.

Lo scorso ottobre, la Francia ha rinunciato all’asta per i diritti di trasmissione perché non ha ricevuto offerte che soddisfacessero i prezzi minimi per la Ligue 1 dal 2024 al 2029. All’inizio del 2022, la Liga ha fatto qualcosa di simile, vendendo l’8,2% di una nuova filiale commerciale a Cvc.

Anche la Serie A stava pensando di vendere i suoi diritti di trasmissione ai private equity, ma a quanto pare ha abbandonato l’idea. Nel frattempo, in Germania, i tifosi della Bundesliga stanno protestando per la vendita dei diritti di trasmissione.

La partecipazione alla Champions League

Il vento contrario negli accordi di trasmissione significa che le prestazioni sul campo sono fondamentali per le migliori squadre di calcio del mondo. L’ordine di importanza delle valutazioni si basa maggiormente sull’avanzamento in Champions League.

Fino alle semifinali di quest’anno, sono sette le squadre che hanno guadagnato più di 100 milioni di dollari: Real Madrid (144 milioni di dollari), Paris Saint-Germain (131 milioni di dollari), Borussia Dortmund (130 milioni di dollari), Bayern Monaco (129 milioni di dollari), Manchester City (118 milioni di dollari), Barcellona (105 milioni di dollari) e Arsenal (100 milioni di dollari). Il vincitore della finale Real Madrid-Borussia Dortmund del 1° giugno intascherà altri 21,6 milioni di dollari.

Il Real Madrid ha generato il maggior numero di entrate (873 milioni di dollari) di qualsiasi altra squadra e ha vinto la Champions League in cinque degli ultimi nove anni. Gli sponsor possono contare sul fatto che la squadra sia sullo schermo davanti a centinaia di milioni di appassionati del calcio durante le partite più importanti, ed è per questo che guadagna una media di 205 milioni di dollari all’anno per i suoi sponsor di maglia, la più alta del calcio secondo Football Benchmark.

Non molto distanti in termini di ricavi da sponsorizzazione sono altre squadre che di solito si qualificano per la Champions League: Barcellona (189 milioni di dollari), Paris Saint-Germain (158 milioni di dollari), Arsenal (158 milioni di dollari), Manchester United (154 milioni di dollari), Manchester City (152 milioni di dollari), Chelsea (126 milioni di dollari) e Bayern Monaco (119 milioni di dollari).

La Premier League

In Premier League, il Newcastle United, l’Aston Villa e il Fulham FC hanno aumentato i ricavi da sponsor con nuovi accordi per la parte anteriore delle magliette, a partire dalla stagione 2023-24.

Il Newcastle ha incassato un nuovo accordo con Sela, del valore di circa 30 milioni di dollari all’anno per tre anni, quattro volte superiore a quello che la squadra riceveva in precedenza da Fun88. L’accordo dell’Aston con BK8, del valore di 15 milioni di dollari all’anno, è più che raddoppiato rispetto alla precedente sponsorizzazione con Cazoo, mentre l’accordo del Fulham con SBOTop, del valore di 12,5 milioni di dollari, è superiore del 66% rispetto alla precedente sponsorizzazione con W88.

L’aumento dei ricavi

Nonostante la battuta d’arresto nei ricavi delle trasmissioni europee, una squadra di calcio media vale oggi 2,3 miliardi di dollari, con un aumento del 5,1% rispetto a un anno fa. I club europei sono da tempo marchi globali che gli investitori desiderano.

I ricavi delle 30 squadre sono stati in media di 397 milioni di dollari, ovvero il 3% in più rispetto all’anno precedente. Ma l’utile operativo è stato in media di 36 milioni di dollari, con un aumento del 57% rispetto all’anno precedente.

Uno dei motivi per cui la redditività è aumentata è che molte squadre europee hanno mantenuto nella stagione 2022-23 gli stessi stipendi dei giocatori rispetto all’anno precedente e alcune, come Manchester United, Inter, Milan e Juventus, hanno ridotto significativamente le spese per i giocatori.

Ma essere un’élite sul campo sarà ancora più gratificante a partire dal prossimo anno, quando inizierà il nuovo formato della Champions League. Il numero di squadre passerà da 32 a 36 e il numero di partite si espanderà da 125 a 189. Di conseguenza, la Uefa ha previsto un aumento di un terzo degli introiti televisivi.

Le squadre di calcio di maggior valore

1 Real Madrid – 6.6 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 9% | Proprietari/azionisti di controllo: Soci del club | Campionato: Liga spagnola | Reddito operativo: 76 milioni di dollari

2. Manchester United – 6,55 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 9% | Proprietari/azionisti di controllo: Famiglia Glazer, Sir Jim Ratcliffe | Campionato: Premier League inglese | Reddito operativo: 187 milioni di dollari

3 – Barcellona – 5,6 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 2% | Proprietari/azionisti di controllo: Soci del club | Campionato: Liga spagnola | Reddito operativo: – 145 milioni di dollari

4 – Liverpool – 5,37 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 2% | Proprietari/azionisti di controllo: John Henry, Tom Werner | Campionato: Premier League inglese | Reddito operativo: 102 milioni di dollari

5 – Manchester City – 5,1 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 2% | Proprietario/azionista di controllo: Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan | Campionato: Premier League inglese | Reddito operativo: 148 milioni di dollari

6 – Bayern Monaco – 5 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 3% | Proprietari/azionisti di controllo: Soci del club | Campionato: Bundesliga tedesca | Reddito operativo: 84 milioni di dollari

7 – Paris Saint-Germain – 4,4 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 4% | Proprietario/azionista di controllo: Qatar Sports Investments | Campionato: Ligue 1 francese | Reddito operativo: – 126 milioni di dollari

8 – Tottenham Hotspur – 3,2 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 14% | Proprietari/azionisti di controllo: Joseph Lewis Family Trust, Daniel Levy | Campionato: Premier League inglese | Reddito operativo: 161 milioni di dollari

9 – Chelsea – 3,1 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 1% | Proprietari/azionisti di controllo: Todd Boehly, Clearlake Capital | Campionato: Premier League inglese | Reddito operativo: – 400.000 dollari

10 – Arsenal – 2,6 miliardi di dollari

Variazione a 1 anno: 15% | Proprietario/Azionista di controllo: Stanley Kroenke | Campionato: Premier League inglese | Reddito operativo: 140 milioni di dollari

