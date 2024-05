L’italiana Newlat Food acquisisce la britannica Princes: nasce un gruppo (quotato) da 2,8 miliardi di fatturato

Newlat Food, azienda agroalimentare italiana con sede a Reggio Emilia che ha tra i suoi marchi Giglio, Polenghi Lombardo e Delverde, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Princes Limited, storico gruppo alimentare britannico attualmente di proprietà di Mitsubishi Corporation, per 700 milioni di sterline (circa 820 milioni di euro). Dall’unione tra Newlat Food e Princes nascerà, si legge in una nota, la più grande azienda alimentare italiana quotata all’Euronext di Milano.

Con l’acquisizione di Princes, prosegue il comunicato dell’azienda italiana, Newlat Food raggiungerà un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro e una forte posizione in nuove categorie nel mercato britannico. Il Gruppo raddoppierà l’offerta di categorie di prodotti verso i propri clienti, diventando una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa, grazie a un know-how industriale sempre più esclusivo e a una capacità produttiva, grazie ai suoi 31 stabilimenti, unica nel suo genere. Il closing dell’Operazione è previsto entro la fine di luglio 2024. Dopo l’annuncio il titolo di Newlat è cresciuto di quasi il 7%.

Le parole del presidente di Newlat

“Siamo estremamente orgogliosi di essere giunti ad un accordo per questa transazione”, ha commentato Angelo Mastrolia, presidente di Newlat Food. “È un’operazione che segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita. Princes Limited è un’azienda prestigiosa e l’integrazione delle sue attività con Newlat Food ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore alimentare. Al termine dell’acquisizione, Newlat Food diventerà una delle più grandi aziende alimentari quotate alla Borsa di Milano, rafforzando il suo ruolo di protagonista internazionale”.