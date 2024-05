“All Eyes On Rafah”: cosa c’è da sapere sulle origini dello slogan

Mentre le truppe israeliane continuano la loro offensiva di terra sulla città di Rafah, nella Striscia di Gaza, che è molto popolata, una campagna con lo slogan “All Eyes On Rafah” ha preso piede sui social, in particolare nell’Europa occidentale, in Australia e in India, come appello alla consapevolezza della guerra in corso da parte di attivisti e gruppi umanitari.

Aspetti principali

Gli attacchi di Israele

Israele ha affrontato l’indignazione internazionale quando l’attacco di domenica scorsa, che aveva come obiettivo un complesso di Hamas, ha finito per uccidere decine di persone a Rafah, compresi i civili.

Lunedì Netanyahu ha dichiarato che la morte dei civili è stata un “tragico incidente”, ma il giorno dopo gli attacchi sono continuati, come riporta il New York Times. Altre 21 persone sarebbero state uccise dopo un attacco aereo su una “zona umanitaria” a ovest di Rafah, secondo quanto riportato dall’Afp, anche se l’esercito israeliano ha negato il suo coinvolgimento.

Sullo sfondo

La possibilità di un attacco di massa a Rafah circola da mesi, mentre Israele spinge per eliminare i rimanenti avamposti di Hamas, il gruppo militante che ha attaccato il Paese lo scorso ottobre, scatenando una sanguinosa guerra in Medio Oriente.

A febbraio, funzionari israeliani hanno dichiarato che Rafah era l’ultimo posto a Gaza con una forte presenza di Hamas, annunciando l’intenzione di procedere con gli attacchi. Sono seguiti mesi di negoziati tra le due parti, con l’incontro dei delegati di Hamas e Israele in Egitto per colloqui di cessate il fuoco che i mediatori speravano potessero porre fine alla guerra.

Dopo l’attacco di domenica a Rafah, un funzionario di Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che il gruppo non parteciperà a ulteriori colloqui di tregua a Gaza. L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione delle aree a est del centro della città, vicino al confine di Gaza con Israele, prima dell’offensiva. Il quartiere di Tal al Sultan, che è stato poi bombardato, si riteneva fosse in una zona sicura.

Le critiche

I leader di tutto il mondo, tra cui il presidente Joe Biden, hanno criticato Israele per aver perseguito attacchi a Rafah a causa dell’oltre 1 milione di civili che attualmente vivono lì. Il mese scorso, Biden ha dichiarato alla Cnn che, sebbene gli Stati Uniti forniscano armi difensive a Israele, non forniranno le armi e i proiettili di artiglieria per un attacco a Rafah.

La Corte penale internazionale ha confermato la scorsa settimana che sta cercando di ottenere mandati di arresto sia per Hamas che per i funzionari israeliani – incluso Netanyahu – per presunti crimini di guerra. Tuttavia, la Corte non ha modo di far rispettare i propri mandati anche dopo che sono stati emessi.

