Google licenzia altri lavoratori che contestavano il contratto con Israele. Il ceo Pitchai: “La politica resti fuori”

Google ha licenziato altri dipendenti in seguito a una protesta contro il Progetto Nimbus, un contratto di cloud computing che l’azienda ha stipulato con il governo e l’esercito israeliani. Cinque giorni fa, la multinazionale aveva allontanato 30 dipendenti in seguito a manifestazioni simili, mentre la guerra di Israele contro Hamas continua.

Aspetti principali

Google ha licenziato almeno 20 dipendenti in relazione alle proteste avvenute il 16 aprile presso gli uffici dell’azienda a Sunnyvale e New York, secondo quanto riportato da The Verge.

L'azienda aveva già licenziato 28 dipendenti in relazione alla manifestazione della scorsa settimana.

in relazione alla manifestazione della scorsa settimana. Jane Chung , portavoce di No Tech for Apartheid, il gruppo di attivisti che ha organizzato la manifestazione e che rappresenta i lavoratori, ha dichiarato a The Verge che l’ultima tornata di licenziamenti porta a più di 50 il numero totale di persone allontanate dall’azienda in seguito all’incidente.

Gli ultimi licenziamenti hanno riguardato "spettatori non partecipanti", ha detto Chung, secondo cui Google starebbe "cercando di reprimere il dissenso, mettere a tacere i suoi lavoratori e riaffermare il suo potere su di loro".

Un portavoce di Google ha confermato a Forbes che l’azienda ha licenziato altri dipendenti in seguito all’indagine sulla manifestazione, aggiungendo che “ognuno di coloro il cui impiego è stato interrotto era personalmente e definitivamente coinvolto in attività di disturbo all’interno degli edifici”, cosa che è stata “accuratamente confermata”.

“La nostra indagine su questi eventi si è finalmente conclusa”, ha dichiarato il portavoce di Google.

Citazioni importanti

L’ultima tornata di licenziamenti è arrivata pochi giorni dopo che l’ad Sundar Pichai ha affrontato i disordini in una nota ai dipendenti. Sebbene sia “importante preservare” la “cultura della discussione aperta e vivace” di Google, Pichai ha sottolineato che l’azienda è un luogo di lavoro con politiche e aspettative chiare per i suoi lavoratori. “Questa è un’azienda e non un luogo in cui agire in modo da disturbare i colleghi o farli sentire insicuri, tentare di usarla come piattaforma personale, litigare su questioni dirompenti o discutere di politica”, ha detto Pichai.

Google ha il “dovere di essere un fornitore obiettivo e affidabile di informazioni al servizio di tutti i nostri utenti a livello globale” e Pichai ha esortato i lavoratori a mettere da parte le interruzioni e a mettere la “mission al primo posto” in questo momento importante. “Quando veniamo al lavoro, il nostro obiettivo è organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili. Questo deve essere prioritario rispetto a tutto il resto e mi aspetto che agiamo con un’attenzione che lo rifletta”.

Sullo sfondo

Le proteste a Google sono arrivate mentre le aziende, le istituzioni e i campus universitari stanno affrontando proteste contro il governo e l’esercito israeliano nel quadro dello sforzo continuo del Paese per sterminare Hamas a Gaza. Israele è stato ampiamente condannato dalle organizzazioni umanitarie e dalla comunità internazionale per non aver prestato sufficiente attenzione alla salvaguardia dei civili e per aver ostacolato il flusso di aiuti a Gaza, con il territorio che barcolla sull’orlo della carestia e decine di migliaia di morti.

L’islamofobia e l’antisemitismo sono aumentati a livello globale da quando l’attacco di Hamas a Israele ha scatenato i combattimenti e la guerra ha minacciato di trasformarsi in un conflitto più ampio in tutto il Medio Oriente.

In cifre

1,2 miliardi di dollari. È questo il valore del contratto di cloud computing e intelligenza artificiale Project Nimbus che Google ha stipulato con l’esercito e il governo israeliani. L’azienda collabora con Amazon per la realizzazione del contratto, che è iniziato nel 2021.

I dettagli non sono chiari, ma come riportato dal Time il lavoro di Google con il governo israeliano è in gran parte per scopi civili, come la sanità, i trasporti e l’istruzione, e non riguarda “carichi di lavoro militari altamente sensibili o classificati, rilevanti per le armi o i servizi di intelligence”.

