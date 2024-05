Salesforce e Brainpull portano a Conversano le sfide della trasformazione digitale con “AI paura dell’intelligenza artificiale?”

Giovedì 23 maggio a Conversano (in provincia di Bari), è andato in scena, presso, la Pinacoteca Civile Paolo Finoglio AI paura dell’intelligenza artificiale?, il primo evento sull’intelligenza artificiale per le aziende organizzato da Salesforce con l’agenzia di marketing Brainpull e in collaborazione con Orienta VSP e Forbes Italia.

Focus su intelligenza artificiale

Si è parlato di futuro delle imprese e imprese del futuro, destinazione sempre più vicina per chi sa gestire con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica. Imprenditori virtuosi e consapevoli hanno portato le proprie testimonianze e condiviso lo spirito con cui si sono approcciati al cambiamento, imparando a sfruttare le opportunità della digital transformation.

“Più del 50% delle imprese utilizza già AI, e quelle che l’hanno integrata stanno registrando un incremento di fatturato superiore al 10%, oltre a un potenziamento del 39% nei processi decisionali e nella raccolta di dati strategici e tattici”, ha dichiarato Domingo Iudice, co-founder di Brainpull. “Questo rappresenta un cambiamento rivoluzionario nella gestione aziendale, che permette ai dirigenti di contare su un team di manager potenziati. Ho introdotto il concetto di “intelligenza potenziata”, dove l’intelligenza umana autentica è supportata dall’intelligenza artificiale. Non dobbiamo avere paura dell’AI, ma piuttosto delle abitudini che dobbiamo cambiare per accoglierla come strumento chiave per l’innovazione e il miglioramento dei processi decisionali”.

Intelligenza artificiale, Crm e interazione con i clienti sono stati alcuni dei temi centrali affrontati negli speech di player come Antonio De Vito di Puglia Sviluppo, Gianni Sebastiano di Orienta VSP, Domingo Iudice di Brainpull, Nicolò Andreula di Disal Consulting e Mirko Spinelli di Salesforce. Bojan Fazlagic e Daniel Otalora, Senior Solution Engineer di Salesforce, hanno presentato Einstein, la rivoluzionaria intelligenza artificiale di Salesforce, con un’esclusiva solution demo.



In più, il confronto tra Sara Prontera (Gruppo Nicolaus), Danilo Del Coco (Pharmaservice), Leonardo Volpicella (Pescaria) e Nicola Maldarizzi (Maldarizzi Automotive) ha offerto nuovi spunti e prospettive sull’argomento, rimarcando la necessità di un approccio consapevole e proattivo alle nuove sfide tecnologiche. AI paura dell’intelligenza artificiale? ha rappresentato un’occasione professionale e umana unica per creare sinergie e riflettere sulla sempre più vicina convergenza tra imprese e tecnologia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .