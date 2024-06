Degustazioni, passione per lo sport e buona cucina: la prima tappa di Ristogolf al Castello Tolcinasco

Riparte il circuito Ristogolf 2024 by Allianz, il tour evento itinerante, che unisce la passione per lo sport, la buona cucina e il bere bene. Il primo appuntamento si è tenuto mercoledì 22 maggio al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, in Lombardia. Ad accogliere i partecipanti biscotteria e brioches dei pasticceri del ristorante Da Vittorio, frutta fresca di Ginesi, pancake espressi con confetture Agrimontana, accompagnati da caffetteria e acqua Valverde.

Circuito Ristogolf: il primo appuntamento

Alla competizione si sono affiancate anche le degustazioni. Ecco le principali tappe:

Nella buca 1 c’era il gelato artigianale realizzato da Gelatteria – il Gelato della Fattoria per Agrimontana . Quattro i gusti tra cui scegliere: pistacchio feudo San Biagio, nocciola del Piemonte Igp, crema e sorbetto al cioccolato sur del lago. Il drink, gin tonic Tassoni, è stato offerto da Ferrari Trento.

Gelatteria – il Gelato della Fattoria Agrimontana Alla buca 3 una proposta di pizza gourmet di Molino Dallagiovanna , con salsa con tartufo nero di Appennino Food Group , un giro d’olio extravergine d’oliva di Coppini Arte Olearia e la selezione di gorgonzola Palzola . Il tutto gustato con le bollicine di Ferrari Trento F1 Edition.

, con Appennino Food Group Coppini Arte Olearia gorgonzola Palzola La pausa in buca 7 ha visto lo chef Fabrizio Barontini per MartinoRossi realizzare un cilindro di uovo vegetale agli asparagi e un burger vegetale. L’abbinamento beverage? Acqua Valverde aromatizzata con sciroppo all’estratto di lavanda o di menta, acqua delle Stelle o un calice di Valpolicella Superiore Doc della cantina Ripa della Volta by Rete Valpantena.

Alla buca 9 lo chef Stefano Cipolla , ristorante Il Tolcino, ha portato gli ospiti in costiera amalfitana con i suoi paccheri alla Nerano con fonduta di parmigiano, tartare di tonno e stracciatella. Da bere, d alla Rete Valpantena due etichette della cantina La Collina dei Ciliegi: Valpolicella Superiore Doc “Formiga” e Garganega Veronese Igt “Ca’ del Moro”.

buca 9 lo , ristorante Il Tolcino, ha portato gli ospiti Rete Valpantena La Collina dei Ciliegi: Valpolicella Superiore Doc “Formiga” e Garganega Veronese Igt “Ca’ del Moro”. In buca 12 lo chef Fabio Groppi per Koppert Cress ha presentato ‘Genova in un boccone’ : pesto, patate, fagiolini e Zallotti Blossom . Due le referenze della cantina Costa Arènte per Rete Valpantena : Valpolicella Superiore Doc e Lugana Doc.

buca 12 chef Koppert Cress ha presentato : Zallotti Blossom Costa Arènte Rete Valpantena In buca 14 gli chef del ristorante Da Vittorio hanno preparato un pan focaccia con tartare old style. Da provare con un bicchiere di Valpolicella Valpantena Doc e Soave Classico Doc “Sereole” della cantina Bertani (Rete Valpantena).

buca 14 cantina Bertani (Rete Valpantena). In buca 16, con la Famiglia Taiano del ristorante Osteria della Pista, u n polpo scottato con stracciatella, pomodoro San Marzano confit e pan biscotto al finocchietto, e il brindisi è con Champagne TelmonT, Réserve Brut .

La gallery fotografica

DCIM100MEDIADJI_0376.JPG

Lo showcooking

Una novità per introdurre la seconda parte: un wine tasting al buio guidato dall’esperto Orazio Vagnozzi e firmato cantina Bertani. A seguire, la mixology di Alberto Baù del Bulk Mixology Food Bar con un drink unico a base di Cointreau e cedrata Tassoni.

Il presidente di Ristogolf Chicco Cerea ha poi dato il benvenuto a due ospiti per lo showcooking: in apertura Andrea Mainardi, chef e conduttore televisivo, che tra risate e divertimento ha realizzato una polenta e gorgonzola Palzola che si scioglie in bocca, con l’aggiunta di un bombolino ovvero una fetta di coppa di maiale farcita con salvia e cotta nel burro. Poi Daniele Persegani, chef e conduttore televisivo, e il suo tortello – rigorosamente tirato a mano – servito con una fonduta di parmigiano e mais fritto.

Le premiazioni

Dario Colloi direttore di Ristogolf, ed Emanuel Stilo, presidente di Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, hanno raggiunto Chicco Cerea per premiare i migliori giocatori della prima tappa.

Un momento dedicato alla Fondazione Francesca Rava Nph Italia Ets e al progetto “Ci prendiamo Cura di Te”, che Ristogolf quest’anno sostiene. Si tratta di un progetto che vuole combattere la povertà sanitaria dei minori in Italia. A ogni appuntamento, i donatori potranno aggiudicarsi l’estrazione di quattro posti all’esclusivo evento “Serata straordinaria al Teatro Alla Scala” della Fondazione Francesca Rava.

Il gourmet party

Poi c’è stato il gourmet party a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea. Per cominciare, il passaggio è alla postazione di Coppini Arte Olearia per la speciale degustazione di olio extravergine d’oliva monocultivar De’Coppini e alla buvette wine per il brindisi con Ferrari Maximum Blanc de Blancs, Trento doc, e i vini delle cantine della Rete Valpantena. La portata principale della cena è stata il risotto mantecato al gorgonzola Palzola con crema di pere e noci caramellate.

In conclusione il cognac Rèmy Martin da meditazione, i sigari MastroTornabuoni di Compagnia Toscana Sigari e la mixology del Bulk Giancarlo Morelli con Gian the Gin e Cointreau. Infine i dolci firmati Da Vittorio, il cioccolato di Chocolate Academy e i marrons glacés Agrimontana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .