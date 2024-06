Françoise Bettencourt Meyers ha un patrimonio superiore ai 100 miliardi: è la prima donna nella storia

Per la prima volta nella storia una donna ha un patrimonio di 100 miliardi di dollari. È Françoise Bettencourt Meyers, 70 anni, francese, erede dell’impero L’Oréal, il più grande gruppo mondiale della bellezza e dei cosmetici. Secondo i calcoli di Forbes, la sua fortuna è ora di 101,2 miliardi. A spingerla oltre la soglia, mercoledì 5 giugno, è stato un aumento dello 0,8% delle azioni di L’Oréal.

La storia di Françoise Bettencourt Meyers

Bettencourt Meyers è nata il 10 luglio 1953 a Neuilly-sur-Seine, vicino a Parigi. È nipote di Eugène Schueller, il farmacista francese che fondò L’Oréal, e figlia unica di Liliane Bettencourt, che al momento della morte, nel 2017, era la donna più ricca del mondo. È nel consiglio di amministrazione del gruppo dal 1997 e presiede la holding di famiglia. All’attività d’impresa ha affiancato la scrittura di libri sulla religione e sull’udito.

Nata in una famiglia cattolica, nel 1984 Bettencourt Meyers ha sposato a Fiesole, vicino a Firenze, Jean-Pierre Meyers, nipote dell’ex rabbino di Neuilly-sur-Seine. Si è convertita all’ebraismo e ha scritto un libro in sei volumi dedicato al rapporto tra cattolici ed ebrei: Les Trompettes de Jéricho: Regard sur la Bible. Mieux se comprendre entre juifs et catholiques (‘Le trombe di Gerico: uno sguardo sulla Bibbia. Capirsi meglio tra ebrei e cattolici’).

In Francia si parlò molto delle nozze con Meyers, il cui nonno era stato deportato ad Auschwitz. Schueller, come ha raccontato tra gli altri il Guardian nel 2010, aveva infatti simpatizzato per i nazisti e, durante l’occupazione di Hitler, aveva scritto per un giornale collaborazionista e antisemita.

Il caso Bettencourt

Nonostante abbia sempre cercato di mantenere un basso profilo, Bettencourt Meyers è stata al centro di un altro scandalo, il cosiddetto caso Bettencourt. Come spiegò l’Economist nel 2010, la vicenda nacque quando Bettencourt Meyers accusò il fotografo François-Marie Banier, fotografo amico della madre, di avere approfittato dell’anzianità e della debolezza della donna per ottenere regali per circa 1 miliardo di euro.

La saga familiare divenne un affare di stato. Da alcune registrazioni emersero presunti finanziamenti illeciti al partito dell’allora presidente francese, Nicolas Sarkozy, e un possibile conflitto d’interesse del ministro delle Finanze e tesoriere dello stesso partito, Eric Woerth, la cui moglie lavorava nella società che gestiva il patrimonio di Liliane Bettencourt. I politici furono scagionati, mentre Banier fu condannato.

L’impero L’Oréal

Bettencourt Meyers è la 16esima persona più ricca del mondo e la prima donna. Con una quota del 34,73%, è la prima azionista di L’Oréal, che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 41 miliardi di euro.

L’origine del gruppo risale al 1907, quando il nonno di Bettencourt Meyers ideò una formula per la colorazione dei capelli che chiamò Oréale. Due anni dopo Schueller istituì la sua prima società, la Société Française de Teintures Inoffensives pour Cheveux (società francese di tinture inoffensive per capelli), che assunse il nome L’Oréal nel 1939. Oggi tra i marchi del gruppo ci sono Maybelline, Lancôme e Garnier.

Le donne più ricche del mondo

Di seguito la classifica delle dieci donne più ricche del mondo. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate alle 11 di giovedì 6 giugno.

1 | Françoise Bettencourt Meyers e famiglia

Patrimonio: 101,2 miliardi

2 | Alice Walton

Patrimonio: 78,8 miliardi

3 | Julia Koch e famiglia

Patrimonio: 65,5 miliardi

4 | Jacqueline Mars

Patrimonio: 38,9 miliardi

5 | Savitri Jindal e famiglia

Patrimonio: 38 miliardi

6 | Rafaela Aponte-Diamant

Patrimonio: 36,3 miliardi

7 | MacKenzie Scott

Patrimonio: 33,8 miliardi

8 | Gina Rinehart

Patrimonio: 30,8 miliardi

9 | Miriam Adelson e famiglia

Patrimonio: 29,3 miliardi

10 | Iris Fontbona e famiglia

Patrimonio: 29,2 miliardi

