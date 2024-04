La classifica delle 10 donne più ricche del mondo nel 2024: al primo posto l’ereditiera Françoise Bettencourt Meyers

Le donne occupano una piccola ma crescente fetta della lista dei miliardari mondiali stilata da Forbes.

Quest’anno 369 su 2.781 miliardari, ovvero il 13,3%, sono donne, rispetto a 337 nel 2023, quando le donne rappresentavano il 12,8% della lista. Insieme valgono quasi 1.800 miliardi di dollari, circa 240 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso anno.

La più ricca è Françoise Bettencourt Meyers

La donna più ricca del mondo per il quarto anno consecutivo è l’ereditiera de L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers. La sua fortuna è balzata di 19 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, portando il suo patrimonio netto a 99,5 miliardi di dollari, il guadagno più grande di qualsiasi donna nella lista del 2024.

Per più di due decenni, l’ereditiera Bettencourt o Walton si è classificata al primo posto tra tutte le donne. Bettencourt Meyers ha conquistato il primo posto per la prima volta nel 2019, due anni dopo la morte di sua madre Liliane Bettencourt, che aveva detenuto il titolo per sei anni dal 2006 al 2017.

L’unica figlia del fondatore di Walmart Sam Walton, Alice Walton, la seconda la donna più ricca del mondo, è stata la donna più ricca nel 2018 e nel 2020. Sua cognata Christy Walton si è classificata sopra di lei per sette anni dopo la morte in un incidente in elicottero di suo marito John Walton; la sua fortuna fu successivamente divisa tra lei e suo figlio Lukas.

La filantropa MacKenzie Scott al quinto posto

Nove delle dieci donne più ricche hanno ereditato le loro fortune dai padri, dai mariti o, in un caso, dalla madre.

MacKenzie Scott è l’unica tra le prime 10 ad aver ottenuto la sua fortuna tramite il divorzio. Il patrimonio dell’ex moglie di Jeff Bezos, ora di 35,6 miliardi di dollari, è cresciuto di 11,2 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno nonostante abbia lavorato per darlo in beneficenza.

La filantropa miliardaria ha recentemente donato 640 milioni di dollari a oltre 300 organizzazioni no-profit, portando la sua donazione filantropica totale a 17,3 miliardi di dollari. Se non fosse stata così generosa, varrebbe 69 miliardi di dollari e si classificherebbe come la terza donna più ricca della lista, non la quinta come è adesso.

Rafaela Aponte-Diamant, co-fondatrice di Msc, una delle più grandi compagnie di navigazione del mondo, è ancora una volta la self-made woman più ricca nella lista di Forbes. È anche la settima donna più ricca della lista e l’unica delle 10 donne più ricche che si è fatta da sé.

Quest’anno 100 donne presenti nella lista si sono fatte da sole, nel senso che hanno fondato o co-fondato un’azienda o costruito la propria fortuna da sole, invece di ereditarla. Altre 200 donne hanno ereditato le loro fortune, mentre 69 stanno lavorando per espandere le attività di successo che hanno ereditato.

Abigail Johnson, la donna più ricca che ha ereditato e sta facendo crescere la sua azienda, è la decima donna più ricca del mondo quest’anno (undicesima lo scorso anno). L’amministratrice delegata di Fidelity Investments è subentrata a suo padre nel 2014 e ha contribuito ad aumentare le entrate fino alla cifra record di 28,2 miliardi di dollari nel 2023.

I nomi nuovi sono 46

Sono 46 le nuove donne che si sono guadagnate un posto nella lista 2024, alcune grazie ai rally azionari, altre attraverso l’eredità.

Le new entry più ricche sono due sorelle della Svezia, Märta Schörling Andreen e Sofia Högberg Schörling. Il padre, l’investitore miliardario Melker Schörling, è morto a dicembre 2023 e ha lasciato la sua fortuna alle figlie, di 39 e 45 anni. Ciascuna ha un patrimonio di circa 5,6 miliardi di dollari.

Altri due nuovi ingressi provengono dal settore tech: Michelle Zatlyn, co-fondatrice della società di sicurezza informatica Cloudflare, e Lisa Su, a capo dell’azienda di semiconduttori Advanced Micro Devices. Entrambe hanno beneficiato dell’aumento delle azioni delle rispettive società nell’ultimo anno.

La new entry più importante di tutte è la pop star Taylor Swift, il cui Eras Tour le è valso circa 190 milioni di dollari al netto delle tasse, contribuendo a renderla la prima musicista miliardaria finanziata esclusivamente da esibizioni, registrazioni e da un lucroso catalogo musicale da mezzo miliardo di dollari. Ha debuttato come miliardaria in ottobre.

Ecco le 10 donne più ricche del mondo.

1. Françoise Bettencourt Meyers

Patrimonio netto: $ 99,5 miliardi

Età: 70

Fonte di ricchezza: L’Oréal

Cittadinanza: Francia

2. Alice Walton

Patrimonio netto: $ 72,3 miliardi

Età: 74

Fonte di ricchezza: Walmart

Cittadinanza: Usa

3. Julia Koch

Patrimonio netto: $ 64,3 miliardi

Età: 61

Fonte di ricchezza: Koch Industries

Cittadinanza: Usa

4. Jacqueline Mars

Patrimonio netto: $ 38,5 miliardi

Età: 84

Fonte di ricchezza: caramelle, cibo per animali

Cittadinanza: Usa

5. MacKenzie Scott

Patrimonio netto: $ 35,6 miliardi

Età: 53

Fonte di ricchezza: Amazon

Cittadinanza: Usa

6. Savitri Jindal

Patrimonio netto: $ 33,5 miliardi

Età: 74

Fonte di ricchezza: acciaio

Cittadinanza: indiana

7. Rafaela Aponte-Diamant

Patrimonio netto: $ 33,1 miliardi

Età: 79

Fonte di ricchezza: spedizione

Cittadinanza: Svizzera e Italia

8. Miriam Adelson

Patrimonio netto: $ 32 miliardi

Età: 78

Fonte di ricchezza: casinò

Cittadinanza: Usa

9. Gina Rinehart

Patrimonio netto: $ 30,8 miliardi

Età: 70

Fonte di ricchezza: estrazione mineraria

Cittadinanza: Australia

10. Abigail Johnson

Patrimonio netto: $ 29 miliardi

Età: 62

Fonte di ricchezza: Fidelity Investments

Cittadinanza: Usa

