Coqtail for fine drinkers: nasce il nuovo lifestyle magazine trimestrale dedicato alla mixology 

Ha festeggiato il suo primo numero al Four Seasons di Milano Coqtail for fine drinkers, il nuovo magazine trimestrale dedicato all’alta miscelazione e all’ospitalità in chiave lifestyle, disponibile anche online.

Cos’è Coqtail for fine drinkers

E’ nato da un’idea di Chiara degl’Innocenti e Penelope Vaglini e vuole dar voce alle eccellenze italiane e internazionali, guardando all’Italia e all’estero con 4 numeri tematici all’anno. I suoi protagonisti sono figure leader del bartending, maestri dell’ospitalità, esperti di settore, talenti emergenti, imprenditori. Oltre a brand premium e super premium.

Coqtail for fine drinkers punta, con lo stile raffinato che contraddistingue il web magazine, a un linguaggio testuale e visivo nuovo, rivolgendosi a lettori ed esperti interessati al mondo dei locali, dei cocktail bar e dell’alta ospitalità. Naturale evoluzione di Coqtail Milano, formula già apprezzata dal mercato pubblicitario, Coqtail for fine drinkers sbarca nelle edicole e librerie specializzate, nelle più importanti catene alberghiere, club, aeroporti, stazioni. In Italia e nel resto d’Europa, in Asia, Stati Uniti, Sudamerica, Sudafrica e Australia.

La cocktail list del Four Seasons

Al Four Seasons di Milano i tre bar degli hotel (Stilla Bar di Milano, Atrium Bar di Firenze e Bar & Chiostro del San Domenico Palace di Taormina) hanno dato vita a una cocktail list dedicata:

Vanguard 2.0

Atrium Bar del Four Seasons Hotel Firenze

Gin Vitae Castagner, Alkermes e Bitter Castagner ridistillati insieme a tè nero Lapsang Souchong e scorze di limone fresco, più qualche goccia di Verjuice.

Flowers Everywhere

Bar & Chiostro del San Domenico Palace, Taormina, a Four Seasons Hotel

Gin Bareksten, Alpestre Hermite, cordiale al cetriolo e menta, più un top di soda Double Dutch.

Al Fresco

Stilla Bar del Four Seasons Hotel Milano

Yogurt greco, pesca, bitter ai frutti rossi e Casta grappa in una miscela ispirata alla pittura e al Rinascimento italiano

Gli ospiti inoltre possono degustare i cocktail ready to drink analcolici “Spritz Free” e “Negroni Nascosto” di Bocktailed, “Bellini” e “Belli-no” di Sei Bellissimi, oltre allo champagne Henri Champliau.

