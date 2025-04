Chi sono gli under 30 di Forbes Italia per il 2025

Alcuni sono partiti con un’idea e poco altro per fondare la loro impresa, spesso seguendo le grandi tendenze dell’industria e dell’economia del nostro tempo: dall’intelligenza artificiale alla nuova corsa allo spazio. Altri sono eredi di tradizioni familiari. E poi ci sono artisti, cantanti, attori, giornalisti, conduttori televisivi e radiofonici. Per l’ottavo anno consecutivo Forbes Italia ha selezionato 100 under 30 che, in modi diversi, stanno cambiando il nostro Paese.

La lista completa, pubblicata sul numero di aprile di Forbes Italia, è consultabile a questo link. È suddivisa in dieci categorie: Art & Culture, Entertainment, Finance, Manufacturing & Industry, Media & Marketing, Retail & E-commerce, Science & Healthcare, Social Impact, Sports & Games, Technology.

