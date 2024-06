L’italiana Gellify fa shopping in Spagna: acquisita la maggioranza di Noba

Prosegue la strategia di espansione di Gellify. L’innovation factory internazionale che supporta le aziende nei processi di innovazione e digital transformation ha appena annunciato l’acquisizione delle quote di maggioranza (51%) di Noba, the Business Prototyping Company, società spagnola che sviluppa e lancia nuovi prodotti, servizi e modelli di business.

“Grazie all’operazione, l’innovation factory consolida la sua presenza internazionale estendendo l’offerta in Spagna in cui è già presente dal 2020, oltre alla branch strategica in Middle East”, dichiara la società in una nota ufficiale, che evidenzia: “Dal 2013 ad oggi nella penisola iberica gli investimenti in innovazione hanno mantenuto un tasso di crescita costante sebbene, dopo la pandemia, si sia registrato un calo in venture capital. Non è un caso infatti se secondo l’ultimo Indice dell’Economia e della Società Digitale indetto dalla Commissione Europea, la Spagna ha avuto un significativo progresso nella digitalizzazione dal 2017 al 2022, passando dal tredicesimo al settimo posto nell’Unione Europea, con un aumento di 11,7 punti (da 49,1 a oltre 60). Evidenziando così una crescita superiore alla media europea di 5,4 punti.

“Siamo lieti di annunciare la collaborazione con una società internazionale e innovativa come Noba. La condivisione degli stessi mercati non potrà che spronarci a unire le energie verso uno sviluppo comune”, dichiara Francesco Ferri, amministratore delegato di Gellify. “Il nostro lavoro sinergico si tradurrà in un impegno costante e in un forte desiderio di crescita. Un approccio che ci permetterà di ottenere notevoli miglioramenti sia nell’offerta che nello sviluppo tecnologico”.

Soddisfatto anche Blai Carandell Saladich, amministratore delegato di Noba. “Negli ultimi 6 anni, abbiamo consolidato la nostra esperienza nella ricerca, definizione e validazione di nuovi servizi, prodotti e modelli di business. Con la capacità di sviluppo tecnologico di Gellify oltre alla sua esperienza nel venture building e nella consulenza strategica saremo anche in grado di accompagnare i nostri clienti nell’implementazione di questi nuovi business su scala globale”.

I numeri di Gellify e Noba

Insieme alle sue partecipate, il gruppo Gellify ha archiviato il 2023 con 40 milioni di euro in ricavi e oltre il 15% di ebitda. Grazie all’ingresso in Noba, quindi, mira a consolidare la sua posizione sui mercati esteri ampliando i propri servizi di business prototyping e venture building. Si tratta quindi di un’operazione va a consolidare ulteriormente il posizionamento di Gellify come Innovation Factory in grado di offrire servizi di innovazione a 360 gradi end to end ad organizzazioni pubbliche e private, in un paese in cui l’attenzione al digitale è in forte fermento.

Con un fatturato di circa 2,1 milioni di euro nel 2023, Noba ha già registrato un significativo incremento nei primi mesi del 2024. L’azienda ha costruito il proprio successo grazie al suo approccio di “Business prototyping”, una metodologia che combina la mentalità, i processi, gli strumenti e le tecniche del Design Thinking, del Lean Startup e dell’Agile. Noba collabora con clienti internazionali in vari settori, come alimentare, beverage, manifatturiero, finanziario e farmaceutico. Tra i partner più prestigiosi figurano Danone, Nestlé, HP e Generali Assicurazioni.

