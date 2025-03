Il Nokia Research and Innovation Center di Vimercate vuole diventare un polo strategico per il mercato italiano

Nel cuore della Brianza, a Vimercate, si trova il Nokia Research and Innovation Center, un polo strategico che rappresenta l’eccellenza della tecnologia e dell’innovazione. Questo centro è uno dei principali motori dell’innovazione della multinazionale finlandese, che si propone di avere un impatto significativo sia sul mercato italiano che internazionale.

Qui si sviluppano soluzioni all’avanguardia e si lavora su tecnologie di punta. Le principali sono le seguenti:

Ultrabroadband and Beyond : soluzioni che ridefiniscono la connettività, rendendola più veloce, stabile e sicura.

: soluzioni che ridefiniscono la connettività, rendendola più veloce, stabile e sicura. Automazione basata sull’AI : algoritmi e piattaforme che semplificano e ottimizzano i processi aziendali e infrastrutturali.

: algoritmi e piattaforme che semplificano e ottimizzano i processi aziendali e infrastrutturali. Quantum-safe Security: tecnologie di sicurezza progettate per resistere alle sfide poste dal futuro calcolo quantistico.

tecnologie di sicurezza progettate per resistere alle sfide poste dal futuro calcolo quantistico. IoT e Smart Solutions: soluzioni integrate per città intelligenti, smart grid e altri ambiti che trasformano le infrastrutture in ecosistemi interconnessi.

Un centro di eccellenza tecnologica

Il Nokia Research and Innovation Center si distingue per la sua capacità di combinare competenze avanzate, infrastrutture di alto livello e una visione proiettata al futuro. Qui, centinaia di ingegneri e ricercatori lavorano su tecnologie innovative e di frontiera, sviluppando soluzioni ‘secure by design’ che pongono una forte enfasi sulla sicurezza e sulla sostenibilità.

Collaborazioni strategiche

Rappresenta anche un centro per la collaborazione, dove partner tecnologici, università, startup e clienti lavorano fianco a fianco per trasformare idee innovative in soluzioni reali. Ad esempio, la partnership con Sirti Digital Solutions è un esempio emblematico di come competenze diverse possano convergere per guidare la trasformazione digitale.

Formazione e talento

Il Nokia Research and Innovation Center è anche un centro per la crescita dei talenti. Con programmi di formazione avanzata, stage e opportunità di carriera, Nokia investe costantemente nello sviluppo delle competenze, promuovendo una cultura di innovazione e apprendimento continuo.

Un impatto tangibile sul futuro

Questo polo rappresenta un faro per l’industria tecnologica, unendo visione e capacità operativa. Il suo contributo non si limita a soluzioni tecnologiche ma tocca temi di rilevanza globale, come la sostenibilità, la digitalizzazione e la sicurezza delle reti.

In un’epoca di trasformazione senza precedenti, centri di ricerca come quello di Nokia a Vimercate sono essenziali per definire il futuro. È qui che il potenziale della tecnologia prende forma, trasformandosi in soluzioni che migliorano la vita delle persone e rafforzano la competitività delle aziende in tutto il mondo.

