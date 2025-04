Dalla Pan America 1250 St alla Heritage Classic: i nuovi modelli 2025 di Harley-Davidson

Contenuto tratto dal numero di marzo 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

In anteprima mondiale al Verona Mbe Harley-Davidson ha presentato i nuovi modelli 2025. Tra le principali novità modelli come la Pan America 1250 St, la Lowrider S, la Lowrider St, la Breakout, la Fat Boy e la Heritage Classic. La Pan America 1250 St è stata ulteriormente perfezionata per l’uso su strada. Dotata di ruote da 17 pollici con pneumatici ad alte prestazioni, questa versione ha una manovrabilità eccezionale, ideale per chi cerca una moto agile e reattiva.

La carrozzeria ridotta e le sospensioni ribassate, messe a punto per le massime prestazioni su strada, cambiano la natura della Pan America, trasformandola da moto off-road a un vero macina-asfalto. Il modello mantiene comunque il suo spirito avventuriero, ma è più orientato all’asfalto e alle lunghe percorrenze su strada.

Per quanto riguarda i motori, la gamma Softail si arricchisce del motore Milwaukee-Eight 117, da 1923 cm³, che garantisce prestazioni straordinarie. Le varianti del motore variano in base al modello, con potenze che spaziano da 91 a 114 cavalli. La versione top del motore 117 è riservata alla Lowrider S e alla Lowrider St, che offrono 114 cavalli, molta coppia e un peso contenuto, per prestazioni superiori. La Breakout e la Fat Boy montano una versione da 103 cavalli, mentre la Street Bob e la Heritage Classic sono equipaggiate con la versione da 91 cavalli, perfetta per chi cerca un motore potente ma accessibile, con la possibilità di avere anche una versione depotenziata per patenti A2.

Dal punto di vista estetico, la nuova Harley-Davidson 2025 si presenta con linee più tese, spigolose e aerodinamiche rispetto al modello 2024. Il parabrezza regolabile e un ampio vano per il bagaglio sono pensati per migliorare il comfort nei lunghi viaggi. Le borse rigide di serie, insieme a un grande baule, offrono spazio sufficiente per trasportare tutto il necessario. Inoltre il sistema audio a quattro casse da 400 watt rende l’esperienza di guida ancora più piacevole.

La sicurezza è garantita dall’elettronica di serie, che offre stabilità e controllo in ogni situazione, anche nelle condizioni di marcia più difficili. Paragambe, parafango e altri accessori sono progettati per resistere alle intemperie e proteggere il motociclista. La Pan America 1250 St rappresenta una sintesi perfetta di potenza, comfort e tecnologia, ideale per chi cerca una moto capace di offrire emozioni forti e un’esperienza unica. La gamma Softail con il motore Milwaukee-Eight 117 è la scelta ideale per chi cerca una moto da turismo senza compromessi.

