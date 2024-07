L’azienda italiana leader nel mercato dei componenti per il trattamento acque primarie

Articolo tratto dal numero di luglio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Quanto pesa l’acqua nella nostra vita? La missione di Eurotrol è orientare i partner nella scelta di componenti e sistemi per il suo trattamento. Azienda italiana di seconda generazione, dal 2000 fornisce componenti per la realizzazione di impianti e sistemi completi per il trattamento delle acque primarie. La sua ceo, Patrizia Leoni, ha raccontato a Forbes Italia la sua esperienza.

Come è iniziata la storia di Eurotrol?

La nostra storia è iniziata quando mio padre, Rino Leoni, fondò l’azienda per vendere componenti per il trattamento dell’acqua. All’epoca eravamo una piccola realtà familiare che distribuiva valvole per addolcimento e filtrazione. Ora siamo un’azienda b2b, uno dei maggiori distributori internazionali di materiali e soluzioni per il trattamento delle acque primarie delle migliori marche, tra cui il nostro brand Mwg. Serviamo clienti in 70 paesi.

Come siete arrivati a questo punto?

La professionalità, la determinazione e la passione di tutte le persone che lavorano nella nostra azienda sono state fondamentali. In 25 anni abbiamo sempre cercato di crescere ed evolverci, senza però venire meno agli ideali e ai valori che ci contraddistinguono.

Qual è il vostro valore aggiunto, secondo lei?

I clienti ci scelgono inizialmente per la qualità e la grande varietà di prodotti sempre in stock, ma è la customer experience su misura a conquistarli e a farli tornare. Mettiamo a disposizione servizi personalizzati, in particolare la consulenza tecnica dei nostri ingegneri, il customer care dedicato e un sistema di logistica integrata.

La sua è una leadership femminile in un’azienda molto attenta alla parità di genere.

Assolutamente femminile, e tra l’altro mia figlia ha deciso di entrare in azienda. Il nostro settore è connotato da una forte presenza maschile, ma non l’ho mai considerato un limite. Credo che l’approccio femminile nel business e nella vita abbia un grande valore aggiunto e che le donne riescano benissimo a fare impresa e a ricoprire ruoli strategici. In azienda cerco di riconoscere e premiare l’impegno e il valore delle persone, avendo concretamente cura della parità di genere e dell’equilibrio lavoro-vita privata e offrendo opportunità di sviluppo e di crescita.

Che cos’è la sostenibilità per Eurotrol?

È il cuore del nostro piano di sviluppo per il futuro. Intendiamo la sostenibilità non solo come modello di gestione aziendale, ma anche come piano di valore condiviso con tutti i portatori di interesse. Quest’anno abbiamo deciso di redigere il nostro primo bilancio di sostenibilità volontario, per capire quali saranno i prossimi passi da muovere, in tempi e modi stabiliti. Sono obiettivi precisi, a livello ambientale, sociale e di governance.

Quali sono i vostri prossimi obiettivi?

Innovazione continua, crescita a livello internazionale, valorizzazione delle persone e sostenibilità ambientale saranno i nostri quattro pilastri: le fondamenta su cui vogliamo continuare a sviluppare un business di valore nel tempo.

