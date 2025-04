Chi è Alice Walton, la donna più ricca del mondo

Per la prima volta in cinque anni, c’è una nuova donna più ricca nella classifica annuale dei miliardari di Forbes. Con un patrimonio stimato di 101 miliardi di dollari, Alice Walton ha riconquistato il titolo, superando l’erede di L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, che deteneva il primato dal 2021 e ora è la seconda donna più ricca del mondo con un patrimonio stimato di 81,6 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: “La classifica 2025 dei più ricchi del mondo”

LEGGI ANCHE: “La classifica 2025 delle donne più ricche del mondo”

Alice Walton supera Françoise Bettencourt Meyers

Unica figlia del fondatore di Walmart, Sam Walton (scomparso nel 1992), Alice Walton è più ricca di 28,7 miliardi di dollari rispetto all’anno scorso, grazie a un aumento del 40% del valore della sua quota stimata dell’11% nel colosso della vendita al dettaglio. L’azienda ha beneficiato dell’afflusso di clienti attratti dai suoi “prezzi bassi ogni giorno” in un contesto di alta inflazione. Bettencourt Meyers, invece, ha visto il suo patrimonio diminuire di 17,9 miliardi di dollari, a causa del calo di quasi il 20% delle azioni del conglomerato cosmetico fondato dal nonno Eugène Schueller (scomparso nel 1957), influenzato dagli stessi fattori di mercato.

A 75 anni, Walton è una delle 15 persone a far parte del “Club dei 100 miliardi di dollari”, ovvero coloro che possiedono una fortuna a dodici cifre. È la seconda donna ad aver mai raggiunto lo status di centimiliardaria, dopo Bettencourt Meyers, 71 anni, che ha toccato questa soglia nel giugno 2024. Walton è la 15esima persona più ricca del mondo, qualche posizione dietro ai suoi fratelli Rob Walton, 80 anni, e Jim Walton, 76 anni, con patrimoni rispettivamente di 110 miliardi e 109 miliardi di dollari.

La carriera di Alice Walton

Dopo essersi laureata alla Trinity University in Texas nel 1971, Alice Walton ha lavorato brevemente come buyer per l’abbigliamento infantile di Walmart, per poi trasferirsi a New Orleans e diventare broker per E.F. Hutton. Negli anni ’80 è tornata nella città natale della sua famiglia, Bentonville, in Arkansas, per gestire le operazioni di investimento della banca di famiglia, Arvest Bank. Successivamente, ha fondato una società di prestiti e brokeraggio chiamata Llama, con un capitale di 19,5 milioni di dollari proveniente dai fondi familiari. Dopo la chiusura di Llama nel 1998, Walton è tornata in Texas e ha rivolto la sua attenzione al mondo dell’arte.

Ha presieduto il Crystal Bridges Museum of American Art a Bentonville per un decennio, prima di cedere la guida alla moglie del nipote Tom Walton, Olivia Walton, nel 2021. Alice è accreditata come la fondatrice del museo, situato su un’area di 120 acri e che ospita opere di artisti come Andy Warhol e Georgia O’Keeffe. Ha deciso di realizzarlo dopo aver constatato che nella regione non esisteva nulla di simile per un raggio di 500 chilometri. Quasi tutti i 1,6 miliardi di dollari necessari per l’apertura del museo nel 2011 provengono da trust intestati al defunto fratello John Walton e alla madre Helen Walton (scomparsa nel 2007).

Alice Walton e l’impegno filantropico

Negli ultimi dieci anni, Alice Walton ha intensificato il suo impegno filantropico, destinando oltre 5,8 miliardi di dollari a cinque fondazioni di beneficenza della famiglia, che finora hanno distribuito circa 1,7 miliardi di dollari. Tra queste donazioni, si stima che 400 milioni di dollari siano stati elargiti tramite la Walton Family Foundation, fondata dai suoi genitori nel 1987 in occasione del 25º anniversario di Walmart, per sostenere progetti dedicati alla riforma dell’istruzione, all’ambiente e alla regione di Bentonville.

Inoltre, la sua Art Bridges Foundation ha speso più di 500 milioni di dollari per acquistare e prestare opere d’arte americana a oltre 230 musei negli Stati Uniti, tra cui l’Art Institute di Chicago, il MoMA di New York e la National Portrait Gallery dello Smithsonian a Washington, D.C., dal 2016.

Lo scorso agosto, la Art Bridges Foundation ha annunciato una donazione di 249 milioni di dollari per finanziare la nuova Alice L. Walton School of Medicine a Bentonville, che mira a integrare l’educazione medica tradizionale con le arti, le scienze umane e i principi di benessere olistico. La scuola accoglierà la sua prima classe di 48 studenti a luglio.

“Voglio creare opportunità che aiutino le persone e le comunità a realizzare i loro sogni”, afferma Walton in una dichiarazione pubblicata sul sito web della sua fondazione. “È la gioia della mia vita e un privilegio poterlo fare.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .