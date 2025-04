Più di tremila miliardari ed Elon Musk in testa: la classifica dei più ricchi del mondo

Il club dei miliardari non è mai stato così ampio o così ricco. Ecco chi sale, chi scende, chi è uscito di classifica e perché questa lista è più importante che mai.

I miliardari del mondo sono sempre stati ricchi e potenti, ma mai come oggi. Questo è particolarmente vero negli Stati Uniti, dove Donald Trump si è insediato ancora una volta come ‘miliardario in capo’ a gennaio. Questa volta sta dando alla categoria dei miliardari un controllo sul governo senza precedenti. Il suo braccio destro è la persona più ricca del pianeta. La sua amministrazione include almeno dieci miliardari e coniugi di miliardari. E numerosi dirigenti miliardari – da Mark Zuckerberg di Meta al re del lusso francese Bernard Arnault – si sono schierati con Trump.

Mai così tanti

L’abbondanza di miliardari non è limitata agli Stati Uniti. Quest’anno 3.028 persone in tutto il mondo compaiono nella lista annuale dei miliardari di Forbes, 247 in più rispetto al 2024. È la prima volta che il numero totale di miliardari supera quota tremila. Il totale dei loro patrimoni raggiunge la cifra record di 16.100 di dollari, 2mila miliardi in più rispetto all’anno precedente, una somma superiore al Pil di qualsiasi paese al mondo, eccetto Stati Uniti e Cina. Il patrimonio medio di un miliardario è ora di 5,3 miliardi di dollari, con un aumento di 200 milioni rispetto al 2024.

Per la prima volta in assoluto ci sono tre persone con un patrimonio superiore ai 200 miliardi di dollari e 15 oltre i 100 miliardi. L’ultimo numero è in crescita rispetto ai 14 dell’anno scorso e agli zero del 2017. Questi 15 ‘centimiliardari’ possiedono collettivamente patrimoni per 2.400 miliardi di dollari, una cifra superiore alla somma delle fortune della seconda metà della lista.

I più ricchi del mondo

Il più ricco di tutti è Elon Musk, con un patrimonio stimato in 342 miliardi di dollari. Nonostante abbia dedicato molto tempo alla guida di Doge (dipartimento per l’Efficienza governativa), l’operazione di taglio dei costi di Trump, ha aggiunto 147 miliardi di dollari alla sua fortuna nell’ultimo anno, grazie ai successi della sua compagnia aerospaziale SpaceX e della sua azienda di intelligenza artificiale xAI (che ha recentemente fuso con il gigante dei social media X). Anche Tesla, nonostante le recenti proteste e il crollo del mercato azionario, è scambiata a un valore superiore rispetto all’anno scorso.

Questo ha permesso a Musk di riprendersi il titolo di uomo più ricco del mondo da Arnault e di superare di 126 miliardi di dollari il secondo più ricco: Mark Zuckerberg di Meta, che ha un patrimonio stimato ini 216 miliardi di dollari. Jeff Bezos di Amazon (215 miliardi) è al terzo posto, seguito da Larry Ellison di Oracle (192 miliardi). Arnault, con 178 miliardi, scivola invece al quinto posto, il piazzamento più basso dal 2017, a causa di un calo delle azioni del suo impero del lusso, Lvmh. Per la classifica Forbes ha utilizzato i prezzi delle azioni e i tassi di cambio del 7 marzo 2025.

I paesi con più miliardari

Gli Stati Uniti, con un numero record di 902 miliardari, continuano a essere il paese con più miliardari al mondo. La Cina, con 516 (inclusa Hong Kong), resta al secondo posto, seguita dall’India, con 205. Più del 50% dei membri della lista provengono da uno di questi tre paesi, mentre in totale 76 nazioni e due territori semi-autonomi hanno almeno un miliardario, inclusa l’Albania, che compare per la prima volta. Forbes ha anche aggiunto 15 miliardari dall’Arabia Saudita, dopo aver rimosso quelli del Regno nel 2018 a seguito di una repressione governativa.

I nuovi miliardari

In tutto, quest’anno entrano classifica 288 nuovi miliardari. Tra questi ci sono celebrità come la rockstar Bruce Springsteen (1,2 miliardi di dollari), l’attore Arnold Schwarzenegger (1,1 miliardi) e il comico Jerry Seinfeld (1,1 miliardi). Tra i nuovi ingressi figurano anche il controverso magnate delle criptovalute Justin Sun (8,5 miliardi), diversi imprenditori nel settore dell’intelligenza artificiale, provenienti da aziende come Anthropic, CoreWeave e DeepSeek, e i fondatori di catene di ristoranti come Cava, Chipotle, Jersey Mike’s e Zaxby’s.

La new entry più ricca di tutte è Marilyn Simons (31 miliardi di dollari), vedova del leggendario finanziere Jim Simons, scomparso nel maggio 2024. Lui è stato uno dei 32 miliardari morti nell’ultimo anno. Un altro, il magnate industriale israeliano Stef Wertheimer, è deceduto a fine marzo, dopo la chiusura della lista, e per questo compare ancora in lista.

Le donne in classifica

Simons è una delle sole 406 donne nella lista dei miliardari, pari al 13,4% del totale, con un leggero aumento rispetto al 13,3% dell’anno scorso. Quasi tre quarti di loro hanno ereditato la loro fortuna. Tra queste c’è anche la più ricca, Alice Walton, erede di Walmart (101 miliardi di dollari), che ha scavalcato Françoise Bettencourt Meyers di L’Oréal (81,6 miliardi). Forbes ha trovato solo 113 donne miliardarie ‘self-made’, la più ricca delle quali è l’imprenditrice svizzera della navigazione Rafaela Aponte-Diamant (37,7 miliardi), la cui azienda quest’anno ha collaborato con BlackRock per acquistare 43 porti, tra cui due a Panama.

Miliardari da record

In generale, il 67% della lista è composto da miliardari self-made, ovvero persone che hanno fondato o co-fondato la loro azienda o accumulato la loro fortuna senza ereditarla, con un aumento rispetto al 66% del 2024. Il miliardario self-made più giovane è Alexandr Wang (2 miliardi), cofondatore e amministratore di Scale AI, che ha 28 anni.

Wang è uno dei soli 21 miliardari sotto i 30 anni. Tra loro c’è Johannes von Baumbach (5,4 miliardi), 19enne erede di una fortuna farmaceutica tedesca, che ora è il più giovane in assoluto. Il più anziano, con i suoi 103 anni, è l’imprenditore statunitense delle assicurazioni George Joseph (1,9 miliardi), uno dei quattro miliardari centenari della lista. L’età media dei miliardari è di 66 anni.

Pochi miliardari hanno avuto un anno migliore di Donald Trump – e non solo perché ha riconquistato la presidenza degli Stati Uniti. Prima di tornare alla Casa Bianca, Trump ha incrementato il suo patrimonio con un’operazione molto redditizia nelle criptovalute. Tra questo e la quotazione in borsa della sua Trump Media & Technology Group subito dopo la chiusura della classifica Forbes 2024, il patrimonio del presidente è più che raddoppiato, passando da 2,3 miliardi a 5,1 miliardi di dollari.

Tuttavia, non tutti hanno avuto la stessa fortuna. Un totale di 107 persone che erano nella classifica del 2024 non sono più abbastanza ricche. Tra le uscite più rilevanti ci sono Lisa Su, ceo dell’azienda di semiconduttori Amd, Sara Liu, cofondatrice di Supermicro, e Nicholas Puech, erede dell’impero del lusso Hermès, che sostiene di aver perso la sua fortuna.

La metodologia

La classifica dei miliardari del mondo è una lista di tutte le persone che, secondo le stime di Forbes, hanno un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di dollari al 7 marzo 2025. Alcuni miliardari si sono arricchiti o impoveriti nel frattempo; Forbes, infatti, ha individuato altri tre miliardari subito dopo la chiusura della lista di quest’anno e probabilmente ce ne sono ancora altri.

Come molti dei nostri lettori, anche Forbes monitora l’impatto delle tariffe sul mercato azionario globale. Per una classifica aggiornata in tempo reale, è possibile consultare questo link. Quando possibile, abbiamo incontrato i miliardari di persona o parlato con loro virtualmente o per telefono. Abbiamo inoltre intervistato i loro dipendenti, collaboratori, gestori patrimoniali, consulenti finanziari, rivali, colleghi e avvocati. Per scoprire le loro fortune, abbiamo analizzato migliaia di documenti della Securities and Exchange Commission statunitense e di altri enti regolatori, atti giudiziari, registri testamentari e articoli di giornale. Abbiamo considerato tutti i tipi di beni: partecipazioni in aziende pubbliche e private, immobili, opere d’arte, yacht, aerei, ranch, vigneti, gioielli, collezioni d’auto e altro ancora. Abbiamo tenuto conto anche dei debiti noti e delle donazioni filantropiche. Escludiamo le fortune familiari disperse, ma riportiamo il patrimonio appartenente alla famiglia immediata del fondatore di una ricchezza ancora in vita sotto il nome del fondatore stesso. In alcuni casi, includiamo anche la ricchezza posseduta da un familiare diretto di un erede. In questi casi, nella scheda della persona apparirà la dicitura ‘e famiglia’.

La classifica dei più ricchi del mondo

Di seguito la classifica delle 20 persone più ricche del mondo. Tutte le cifre sono espresse in dollari. A questo link è disponibile la lista completa.

1 | Elon Musk

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 342 miliardi

2 | Mark Zuckerberg

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 216 miliardi

3 | Jeff Bezos

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 215 miliardi

4 | Larry Ellison

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 192 miliardi

5 | Bernard Arnault

Paese: Francia

Patrimonio: 178 miliardi

6 | Warren Buffett

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 154 miliardi

7 | Larry Page

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 144 miliardi

8 | Sergey Brin

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 138 miliardi

9 | Amancio Ortega

Paese: Spagna

Patrimonio: 124 miliardi

10 | Steve Ballmer

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 118 miliardi

11 | Rob Walton e famiglia

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 110 miliardi

12 | Jim Walton e famiglia

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 109 miliardi

13 | Bill Gates

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 108 miliardi

14 | Michael Bloomberg

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 105 miliardi

15 | Alice Walton

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 101 miliardi

16 | Jensen Huang

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 98,7 miliardi

17 | Michael Dell

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 97,7 miliardi

18 | Mukesh Ambani

Paese: India

Patrimonio: 92,5 miliardi

19 | Carlos Slim Helu e famiglia

Paese: Messico

Patrimonio: 82,5 miliardi

20 | Françoise Bettencourt Meyers e famiglia

Paese: Francia

Patrimonio: 81,6 miliardi

