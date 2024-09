Cosa sappiamo del presunto tentato omicidio a Donald Trump

Il sospetto arrestato per il presunto tentato omicidio dell’ex presidente Donald Trump domenica nel suo golf club di West Palm Beach, in Florida, è stato identificato da diversi organi di stampa come Ryan Wesley Routh.

Fatti chiave

Secondo i post del suo account X, ora cancellato, Routh, 58 anni, ha scritto della sua volontà di “combattere e morire” per l’Ucraina dopo l’invasione del Paese da parte della Russia nel 2022.

Nel 2023, il New York Times ha intervistato Routh in un articolo sui volontari statunitensi in Ucraina, in cui affermava di aver trascorso diversi mesi nel Paese.

Routh ha anche detto al Times che stava cercando di reclutare ex soldati afghani fuggiti dai Talebani per combattere a fianco degli ucraini.

È originario di Greensboro, nella Carolina del Nord, dove lavorava come appaltatore di tetti, ma si è trasferito alle Hawaii nel 2018 e lì ha gestito un’attività di costruzione di capannoni con il figlio, come riporta l’Associated Press.

Citando i registri pubblici, il Washington Post ha riferito che Routh viveva a Kaaawa su Oahu con una donna di nome Kathleen Shaffer.

Cosa sappiamo del sostegno di Routh all’Ucraina?

Secondo il New York Times, Routh progettava di reclutare ex soldati afghani e di usare passaporti falsi acquistati in Pakistan per aiutarli a trasferirsi in Ucraina. Non è chiaro se Routh abbia messo in atto questo piano, ma un ex soldato afghano citato dal Times ha dichiarato di essere stato contattato e di essere disposto a combattere in Ucraina se ciò gli avesse permesso di lasciare l’Iran, Paese in cui soggiornava illegalmente.

Shaffer, che secondo quanto riferito viveva con Routh, ha gestito un GoFundMe per il Centro di volontariato internazionale dell’Ucraina nel 2022, dove lo ha identificato come il suo “fidanzato”. Sulla pagina della raccolta fondi, che è stata tolta domenica sera, Shaffer ha scritto che Routh si è recato a Kiev nell’aprile 2022 e ha pianificato di rimanervi per 90 giorni. Shaffer menziona anche che Routh ha organizzato la “consegna di 120 droni al fronte”, anche se non è chiaro se questi siano stati finanziati dai 1.865 dollari raccolti da lei su GoFundMe.

Citazione

Sembra che Routh abbia scritto e auto-pubblicato un libro elettronico su Amazon insieme a Shaffer sulla “guerra ineluttabile dell’Ucraina” e sul “difetto fatale della democrazia”. Nel libro, Routh si lamenta del fatto che l’Ucraina non riceve un sostegno adeguato dai leader mondiali e si chiede persino: “Perché Putin non è stato assassinato?”.

Il libro cita più volte Donald Trump e, in una sezione dedicata all’Iran, Routh scrive che deve assumersi la responsabilità di aver eletto un presidente “che ha finito per essere senza cervello” prima di aggiungere: “Siete liberi di assassinare Trump come me per quell’errore di giudizio e per lo smantellamento dell’accordo”.

Cosa si sa delle precedenti accuse penali di Routh?

Routh ha dovuto affrontare accuse penali in North Carolina per due incidenti distinti, nell’aprile e nel dicembre 2002. Secondo il Washington Post, Routh si è dichiarato colpevole della prima accusa in aprile, anche se non sono noti ulteriori dettagli sul caso. Nel dicembre dello stesso anno, Routh è stato accusato di “porto d’armi nascoste e possesso di un’arma di distruzione di massa” dopo essersi barricato all’interno di un’azienda locale chiamata United Roofing con una “mitragliatrice completamente automatica”, secondo quanto riportato dal Greensboro News and Record nel 2002. Dopo l’incidente di domenica, Tracy Fulk, l’ufficiale accusatore coinvolto nel caso del dicembre 2002, ha dichiarato alla rivista Wired: “Pensavo che ormai fosse morto o in prigione… Non avevo idea che fosse andato avanti e che stesse continuando le sue scappatelle”.

Cosa hanno detto la famiglia e gli amici di Routh?

In una dichiarazione condivisa con la CNN, il figlio del presunto assassino, Oran Routh, lo ha descritto come un “padre amorevole e premuroso, e un uomo onesto e lavoratore”. Il figlio di Routh ha aggiunto di non sapere cosa sia successo in Florida e spera che “le cose siano state gonfiate a dismisura” perché l’uomo che conosce non avrebbe “fatto nulla di folle, tanto meno di violento”.

Il contesto

La campagna elettorale di Trump ha dichiarato di essere al sicuro dopo quello che, secondo l’FBI, “sembra essere un tentativo di assassinio” al suo golf club domenica. Lo sceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw, ha dichiarato ai giornalisti che i servizi segreti hanno individuato una pistola che spuntava da una recinzione del Trump International Golf Club West Palm Beach e hanno sparato contro l’uomo armato che si nascondeva tra i cespugli.

Non è chiaro se l’uomo armato abbia sparato qualche colpo, ma è fuggito dalla scena, lasciando sul posto il suo fucile di tipo AK-47 con un mirino, due zaini e una videocamera GoPro. Bradshaw ha dichiarato che il tiratore si trovava a una distanza compresa tra i 300 e i 500 metri dall’ex presidente, aggiungendo che non si trattava di una distanza eccessiva a causa del mirino utilizzato sull’arma. Il sospetto è stato infine fermato dalla polizia e arrestato dopo che un testimone lo ha visto fuggire a bordo di un’auto.

LEGGI ANCHE: Le falle nella sicurezza, l’identità di Crooks e le altre vittime: ecco cosa sappiamo dell’attentato a Donald Trump

