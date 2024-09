La scaleup dei viaggi di lavoro BizAway raccoglie 35 milioni di euro

BizAway, la scaleup tecnologica leader nella gestione dei viaggi aziendali, ha ottenuto un investimento da 35 milioni di euro da parte di Mayfair Equity Partners (“Mayfair”), investitore specializzato in consumi e tecnologia con oltre 2 miliardi di sterline di asset in gestione.

BizAway, nuovi capitali per accelerare la crescita

Mayfair collaborerà con il team di BizAway per accelerare la crescita nei mercati esistenti e in quelli nuovi. L’investimento di Mayfair consentirà inoltre al team di BizAway di progettare e implementare nuove IA e data strategy e di sviluppare ulteriori prodotti e servizi che contribuiranno a risolvere le sfide dei viaggiatori d’affari. L’azienda esplorerà anche potenziali opportunità di fusione e acquisizione.

Come è nata BizAway

Fondata da Luca Carlucci e Flavio Del Bianco BizAway combina una piattaforma software proprietaria e intuitiva per la gestione dei viaggi aziendali con un servizio clienti interno multilingue 24/7, oltre a fornire servizi white-label per i clienti aziendali. Dal 2015, BizAway si è trasformata da una startup di due persone a un’azienda multinazionale che ha raddoppiato il fatturato, anno su anno, negli ultimi tre anni.

BizAway ad oggi conta infatti più di 300 dipendenti e ha sede in Italia a Spilimbergo (PN), Milano e Padova, in Spagna a Barcellona e a Vigo, in Albania a Scutari e Tirana e a Dubai. Dalla sua creazione sono state effettuate più di 500.000 prenotazioni attraverso la piattaforma e sono stati ottenuti più di 10 milioni di euro di risparmio per le oltre 1.600 aziende con cui lavora (BDO, Venchi, Medici Senza Frontiere, Telepass, Sielte, Satispay, Lega Serie A).

La piattaforma digitale e l’impegno costante nel servizio ai clienti hanno favorito questi risultati, permettendo a BizAway di ottenere finanziamenti da partner di rilievo come Azimut Digitech Fund, Gellify Digital Investment ed Exor e acquisire la divisione viaggi di Next Generation Travel. Nel 2022, BizAway è diventata la prima Business TMC al mondo a ottenere la certificazione B-Corp, riconoscendo il suo impegno a soddisfare elevati standard di performance e responsabilità sociale e ambientale.

Migliorare i viaggi di lavoro

“Viaggiare per lavoro può essere un’esperienza estenuante. Sistemi obsoleti e processi inefficienti generano frustrazioni costanti sia per i viaggiatori che per le aziende per cui lavorano. La nostra soluzione tecnologica è stata sviluppata pensando alle reali necessità dei nostri clienti, permettendo loro di pianificare e prenotare viaggi in modo rapido ed efficace, controllando e riducendo significativamente i costi”, ha dichiarato Carlucci, che è anche ceo di BizAway.

“Chiunque abbia viaggiato per lavoro comprende l’importanza di rendere i viaggi d’affari più facili, veloci e affidabili”, ha dichiarato Yusuf Hoballah, partner di Mayfair Equity Partners. “Luca, Flavio e il loro team hanno riconosciuto questa esigenza e hanno sviluppato una piattaforma software intuitiva, abbinata a un servizio clienti eccezionale, che ha creato una base solida di clienti abituali. Mentre i viaggi per i consumatori hanno visto un’innovazione significativa per migliorare l’esperienza dei clienti, i viaggi aziendali sono ancora in ritardo e siamo entusiasti di collaborare con BizAway nella loro missione di innovare il settore da mille miliardi di dollari”.

Mayfair è stata assistita nella transazione da Clearwater (corporate finance) e gli azionisti di BizAway da Lazard (corporate finance). Azimut Digitech Fund, con l’advisory di FNDX, ha reinvestito nel round e, come i fondi Gellify Digital Investment, MundiVentures ed EXOR Seeds, che rimangono presenti nel capitale della società, confermano la loro fiducia quali convinti sostenitori del potenziale di BizAway.

