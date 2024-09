La multinazionale taiwanese Msi festeggia 20 anni di attività nel mercato dei laptop

Articolo tratto dal numero di settembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

L’esperienza del consumatore è prioritaria e guida tutte le scelte, perché solo comprendendo e anticipando le necessità dei clienti è possibile creare prodotti innovativi. È attorno a questo principio che opera Msi, la multinazionale taiwanese dell’informatica presente in 120 paesi che quest’anno celebra una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita: 20 anni di attività, di ricerca e di produzione nel mercato dei laptop.

Com’è nata Msi

Fu nel 2004 che Msi, fondata nel 1986 e inizialmente concentrata sulla produzione di schede madri e schede grafiche, decise di entrare nel mercato dei laptop con il lancio dell’M510C. Modello che nel 2009 fu seguito dall’X340, il laptop più sottile disponibile in quel momento sul mercato. In quegli anni, però, la rapida ascesa di smartphone e tablet cambiò radicalmente le abitudini dei consumatori, ponendo Msi di fronte a una nuova sfida: quella di ripensare a ciò di cui i consumatori avevano davvero bisogno. Tra cui, per esempio, la necessità dei giocatori di contare su computer per il gaming ad alte prestazioni, più compatti e leggeri di quelli disponibili in quel momento, per poterli trasportare più facilmente e giocare ovunque.

Un passaggio fondamentale che ha permesso a Msi di abbandonare la guerra dei prezzi e concentrarsi sullo sviluppo di gaming laptop di alto valore e caratterizzati da doti di portabilità. Non è un caso se, modello dopo modello, l’azienda è riuscita, già nel 2015, a conquistare la maggior quota di mercato a livello mondiale nel settore dei gaming laptop. “Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo per il futuro della tecnologia. Il nostro impegno costante verso l’eccellenza ci ha consentito di portare innovazione nel mercato dei laptop”, dice Eric Kuo, executive vice president e general manager della business unit dei laptop. “Continueremo a investire nel settore del gaming e a crescere nell’ambito dei notebook business e content creation, per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori anche per i prossimi 20 anni”.

Soddisfatto anche Derek Chen, vice president of sales & marketing per la business unit dei laptop Msi, che si è concentrato sulla sfida più dura in quegli anni per la società. “Abbiamo dovuto convincere anche i nostri collaboratori che il gaming fosse il futuro e per questo sono state organizzate lezioni e sessioni di formazione in azienda per aiutarli a comprendere al meglio le richieste dei giocatori e le tendenze del mercato”, evidenzia. Questa immersione nel mondo del gaming ha permesso una comprensione sempre più profonda delle esigenze dei giocatori, nell’ottica di dare priorità alla prospettiva del consumatore. Un principio che sta guidando Msi verso altri mercati, come dimostra la famiglia di notebook caratterizzata da elevate capacità di multitasking dedicata ai creator e la linea Business & Productivity, in grado di assicurare prestazioni, portabilità e sicurezza dei dati ai massimi livelli.

I valori

Sono tre i valori fondamentali che continuano a guidare l’attività di studio e ricerca di Msi: estetica ricercata, così da trasformare i laptop da dispositivi informatici a oggetti del desiderio, come dimostrano le collaborazioni con trendsetter come Hiroshi Fujiwara e Mercedes-Amg Motorsport; prestazioni estreme, per soddisfare anche gli utenti più esigenti in termini di potenza e velocità; tecnologie innovative, per superare i tradizionali confini di ciò che è possibile fare con i notebook. “Guardando al futuro, Msi rimane impegnata ad ampliare le sue linee di prodotti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori, continuando la sua eredità di innovazione ed eccellenza”, dice Kevin Wen, general manager notebook Italia.

Non manca l’attenzione alla sostenibilità. Negli ultimi anni la società ha avviato un nuovo percorso: quello per andare oltre il mero sviluppo di prodotti e concentrarsi anche su iniziative di protezione ambientale, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio. In questa direzione, la società si impegna a sviluppare prodotti ecologici e sostenibili, introducendo vari materiali e tecnologie per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. Come dimostra, per esempio, l’ottenimento della certificazione Pcr per ridurre il carico sulla terra e plastificare le materie prime, dell’etichetta elettronica ecologica del prodotto Epeat e del marchio di sostenibilità forestale Fsc. Allo stesso tempo, Msi partecipa a iniziative di pubblica assistenza per promuovere lo sviluppo della scienza e della tecnologia e il progresso sociale. Nel 2022, per esempio, si è aggiudicata il premio per la protezione dell’ambiente aziendale, che ha riconosciuto alla società il suo contributo al risparmio energetico, alla riduzione dei rifiuti e alla produzione ecologica.

