Storiche ed eleganti: le strutture di NH Collection Hotels & Resorts a Roma

Vivere Roma è un’esperienza di ospitalità senza pari, dove storia millenaria e fascino contemporaneo si intrecciano in atmosfere suggestive. Un soggiorno nella in città è un viaggio tra tesori archeologici, profumi avvolgenti e gastronomia autentica, che insieme raccontano la sua anima senza tempo.

La grande bellezza della capitale è racchiusa anche all’interno delle strutture di Nh Collection Hotels & Resorts, situate in posizioni strategiche e dotate di un servizio personalizzato, in grado di sorprendere gli ospiti. Pensato per chi ama il carattere autentico della città, ma non vuole rinunciare al comfort, Nh Collection Roma Palazzo Cinquecento sorge in un elegante edificio novecentesco in stile liberty, un tempo sede delle Ferrovie e delle Poste.

Il giardino accoglie le antiche Mura Serviane, testimonianza della prima cinta difensiva della città. La sua terrazza panoramica domina il profilo urbano, abbracciando Santa Maria Maggiore e l’Altare della Patria. Il ristorante Grand Tour esplora la cucina romana con una sensibilità contemporanea, mentre i due cocktail bar, tra richiami architettonici e suggestioni materiche, offrono un ambiente intimo e ricercato.

Vicino al Tevere si trova invece l’hotel Nh Collection Roma Giustiniano, a pochi passi dalle boutique più chic della città e dal Vaticano, con la Basilica di San Pietro. Le camere dal design moderno – di cui molte affacciano su Castel Sant’Angelo – sono accoglienti e dotate di macchine del caffè. Il ristorante offre il meglio della cucina internazionale, mentre la colazione della domenica si prolunga almeno fino a mezzogiorno, per iniziare la giornata all’insegna della calma e del relax.

Affacciato sui Fori Imperiali, l’Nh Collection Roma Fori Imperiali fonde charme storico e ospitalità contemporanea. Situato in un elegante palazzo ottocentesco, rappresenta un invito a vivere la città in modo autentico, con i suoi scorci sul Foro Romano e il Vittoriano e la vicinanza a Colosseo, Pantheon e Fontana di Trevi.

Il ristorante Oro Bistrot, firmato dallo chef Natale Giunta, propone una cucina italiana con classici della tradizione gastronomica romana e un tocco di creatività, mentre il Secret View – Rooftop Cocktail Bar è il luogo perfetto per un drink al tramonto, con Roma distesa all’orizzonte. Completa l’esperienza una ricca colazione a buffet, perfetta per iniziare la giornata con gusto. In tutti gli hotel, il servizio di guest relation può disegnare itinerari su misura alla scoperta della città.

