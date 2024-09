Piero Armenti, a Napoli la presentazione della seconda stagione del “Il mio viaggio a New York Tv show”

Piero Armenti è il fondatore de Il Mio Viaggio a New York, una delle community digitali più seguite in Italia. Grazie alla sua capacità di raccontare storie e alla sue competenze nel marketing digitale, Armenti ha saputo trasformare la sua passione per New York in un business di successo. Nato a Salerno, si è trasferito nella Grande Mela anni fa, e da lì ha creato una community arrivata a 3 milioni di seguaci.

Lo show per Mediaset Infinity

Dopo il successo sul web, Piero Armenti ha debuttato nel 2023 con uno show per Mediaset Infinity intitolato, appunto, Il mio viaggio a New York Tv show. Nella serie, giunta alla seconda stagione, Armenti guida gli spettatori alla scoperta di New York in un modo nuovo e originale.

Come funziona il format? Due turisti, un celebre urban explorer, New York e inedite esperienze: ecco gli ingredienti del programma Il mio viaggio a New York Tv Show. Una coppia parte infatti dall’Italia per raggiungere Piero Armenti e vivere delle esperienze nella Grande Mela. Il mio Viaggio a New York Tv Show non è solo un docu reality alla scoperta dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti della città, ma anche l’occasione per i turisti di mettere in gioco i propri sentimenti. E tornare arricchiti dalle esperienze vissute in questa grande avventura.

“Il mio viaggio a New York tv show per noi è una sfida ma anche una ventata di aria fresca e di leggerezza.” dicono Flavia Triggiani e Marina Loi, produttrici e registe della Flair Media Production, che continuano “La nostra produzione documentaristica solitamente tratta argomenti talvolta “spinosi”, come crime, casi internazionali, spy stories. Adesso per esempio siamo in uscita con un documentario su Sigonella e il caso Achille Lauro e stiamo lavorando a tanti altri progetti molto complessi. Girare un programma di intrattenimento ci porta in atmosfere diverse, emozionanti, divertenti e soprattutto indimenticabili, proprio come visitare la Grande Mela”.

La seconda stagione del programma, disponibile su Mediaset Infinity dal 2 ottobre, verrà presentata il 24 settembre a Napoli nella cornice del rooftop del Gold Tower Lifestyle Hotel, alle ore 19.

