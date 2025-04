Accoglienza di famiglia: la Gemma Hotel di Firenze e il progetto dei fratelli Cecchi

Articolo tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Un’idea di accoglienza identitaria e personale, radicata in una storia familiare di valori, legami profondi e valorizzazione del talento. La Gemma Hotel, a pochi passi da Ponte Vecchio e piazza della Signoria, è il risultato della passione e della visione della famiglia Cecchi. Il nome riflette il legame familiare: le iniziali dei genitori (Luca e Alessandra per ‘La’) e dei cinque figli (Ginevra, Edoardo, Massimiliano, Maria Sole e Andrea per ‘Gemma’).

Il passaggio generazionale

Dopo la scomparsa di Luca Cecchi, nel settembre 2020, Massimiliano ha scelto di proseguire il lavoro del padre, che aveva lasciato un segno nel settore immobiliare portando Zara a Firenze, proprio a Palazzo Paoletti, oggi sede de La Gemma Hotel. Massimiliano, giovane imprenditore immobiliare di 33 anni, si è interrogato su quale sarebbe stata la volontà del padre e ha deciso di presentare un progetto ambizioso: la valorizzazione dell’intero Palazzo Paoletti.

Grazie anche al supporto di Gianluca Conti, leader di Forte Real Estate, primo a credere ne La Gemma Hotel di Firenze, ha concretizzato il progetto. Palazzo Paoletti è diventato così il primo tassello de La Gemma Collection, legando simbolicamente il futuro della famiglia alla sua storia.

Legame familiare

Questo legame familiare si è concretizzato in un sogno condiviso, diventato realtà con l’apertura dell’hotel di Firenze nel 2023. “Nostro padre ha sempre lavorato nel retail e io stesso ho operato nel settore come agente, formandomi all’estero e gestendo attività finanziarie che hanno portato, in tre anni, all’apertura di 85 negozi con investimenti per 50 milioni di euro”, racconta Massimiliano Cecchi, che è ad de La Gemma Collection.

Oggi Cecchi è un imprenditore affermato. La Gemma è il frutto di un grande sacrificio familiare e della capacità di creare connessioni vincenti. Ottimista, investe nei giovani talenti e guida il progetto con la convinzione che il vero successo nasca dalla condivisione e dallo spirito di squadra. La Gemma Firenze, inaugurato nel 2023, ha 23 camere e 16 suite, con arredi realizzati in collaborazione con artigiani locali. “Il nostro mantra è ‘inspired by family, driven by love’, perché ogni gesto è un atto d’amore verso i nostri ospiti”, afferma Massimiliano. “Mamma Alessandra è stata l’ispirazione per noi figli, trasmettendoci l’amore per l’hospitality. Grazie a lei abbiamo avuto il coraggio di intraprendere questa avventura”.

Il team

All’interno del progetto La Gemma Collection ogni fratello contribuisce con le proprie competenze professionali: Massimiliano guida il progetto dopo averlo ideato; Andrea è consigliere nella gestione business e nello sviluppo strategico; Maria Sole, imprenditrice nella moda, ha portato la sua grande esperienza nel settore marketing e branding; Ginevra contribuisce con il suo talento artistico e gestisce le pr grazie alla sua personalità poliedrica; Edoardo, il più giovane, si dedica all’accoglienza, trasmettendo il ‘cuore’ de La Gemma. Il progetto prevede l’apertura, entro il 2030, di una Gemma per ogni fratello, a partire da Milano nel 2026, dedicata ad Andrea e ispirata ai toni del blu, come il colore della gemma zaffiro.

“Vogliamo creare il concetto di boutique hotel made in Italy, aprendo nuove strutture accomunate dalla nostra filosofia”, dice Massimiliano. “Tatto, gusto e stile sono gli elementi che caratterizzano il nostro approccio. Questo concetto è ora fondamentale per trasmettere l’esperienza che vogliamo offrire agli ospiti. La Gemma Collection ci permetterà di esprimere al meglio il concetto di lusso accogliente, facendo sentire ogni ospite a casa. Sono cresciuto in contesti internazionali che mi hanno formato come uomo e professionista, ma dopo un percorso lungo e gratificante ho capito di voler costruire qualcosa di significativo a partire dalla mia città, con la mia famiglia”.

L’obiettivo

La chiave per conciliare questi due ruoli è riconoscere il talento e l’estro nelle persone e saper creare team affidabili. Nel caso de La Gemma Collection, Laura Stopani, general manager, è stata fondamentale nel dare concretezza alla sua visione imprenditoriale e di hospitality. Con la sua esperienza ha apportato un contributo determinante, guidando il team con competenza, visione e passione. La sua leadership, unita alla capacità di interpretare e tradurre in azioni concrete la filosofia del brand, ha reso possibile un progetto che punta all’innovazione nel mondo dell’hotellerie di lusso.

L’obiettivo della famiglia Cecchi è diventare un punto di riferimento per un nuovo modo di viaggiare, offrendo un’ospitalità autentica e di alto livello. Il successo dell’iniziativa è stato confermato dai risultati raggiunti nel 2024, con ottime performance in termini di presenze e fatturato.

Il progetto La Gemma Collection è integrato con il ristorante Luca’s, un omaggio a Luca Cecchi. “Questo locale incarna tutto ciò che nostro padre cercava in un ristorante, dall’atmosfera alla cucina, puntando alla massima qualità. Per Firenze, lo chef Paulo Airaudo, pluristellato, firma il nostro concept gastronomico”.

