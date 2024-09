Lo showroom di quest’azienda di arredamento è un tuffo nella meraviglia del design italiano

Articolo tratto dal numero di settembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Chi la conosce lo sa: Milano è costellata di luoghi delle meraviglie, cortili e palazzi che racchiudono tesori di inestimabile valore per gli occhi di chi sa cercare, scovare e apprezzare la bellezza che nasce dall’armonia. Tra questi tesori c’è lo showroom permanente di Edra, azienda fondata nel 1987 da Valerio e Monica Mazzei a Perignano, in provincia di Pisa, produttrice di divani e poltrone, ma anche sedie, letti, tavoli, mobili e lampade. Un’eccellenza del made in Italy che ha esposto i suoi prodotti presso istituzioni culturali del calibro del MoMA di New York, del Centre Pompidou di Parigi e del Vitra Design Museum di Weil am Rhein, soltanto per citarne alcune.

Lo showroom, inaugurato nel 2021, sorge all’interno di uno splendido palazzo seicentesco: Palazzo Durini Caproni di Taliedo. Costruito tra il 1646 e il 1648, custodisce un lembo importante della storia della città: a progettarlo fu Francesco Maria Richini, tra gli esponenti più importanti dell’architettura milanese e capomastro del Duomo di Milano dal 1605, al quale si devono gioielli architettonici come il Palazzo di Brera, oggi sede della Pinacoteca di Brera, Palazzo Annoni, Palazzo Archinto, Palazzo Litta e Palazzo Sormani.

Uno spazio storico

Acquistato nel 1925 da Giovanni Caproni, negli anni ‘30 il palazzo venne completamente restaurato da un altro progettista simbolo dell’architettura milanese: Piero Portaluppi, l’uomo che forse più di ogni altro ha tratteggiato il volto architettonico della borghesia della città (progettò capolavori come Villa Necchi Campiglio e Casa Corbellini-Wassermann). Durante la Seconda guerra mondiale, poi, il palazzo fu gravemente danneggiato, per poi essere recuperato sotto la guida dell’architetto Attilio Spaccarelli, accademico di San Luca che si occupò anche della suddivisione degli spazi. Negli anni successivi il piano nobile del palazzo ospitò alcune realtà commerciali, fino a un nuovo restauro nel 2000 e all’ingresso, nel 2021, di Edra.

Oggi il piano nobile del palazzo accoglie gli arredi di Edra in un’ambientazione dove storia e contemporaneità si sposano valorizzandosi l’un l’altra: immersi nelle sale dai soffitti affrescati incorniciate da grandi specchi, i divani e i complementi Edra trovano spazio evocando un concetto di eleganza senza tempo e raffinatissima. “Eravamo alla ricerca di una dimora milanese, di uno spazio che potesse comunicare i valori della nostra azienda. Volevamo un luogo riservato, ma che avesse il dono di saper accogliere. Semplicemente, senza saperlo, eravamo alla ricerca di Palazzo Durini Caproni di Taliedo”, ha commentato Monica, che è anche vicepresidente di Edra.

Il Salone del Mobile

In occasione del Salone del Mobile di quest’anno, poi, l’azienda ha svelato una novità: l’inaugurazione di una nuova ala del palazzo, composta da tre stanze in più, in cui gli arredi dell’azienda convivono con affreschi, stucchi e decorazioni storiche. Inoltre, durante il Fuorisalone, l’azienda ha presentato, nel cortile del palazzo, un allestimento dedicato alla nuova collezione Every Place, pensata sia per gli ambienti interni che per gli esterni. Il tessuto, frutto di un intenso lavoro di ricerca, è stato realizzato con un filato di nuova concezione creato in esclusiva per Edra dal recupero delle bottiglie di plastica (100% Pet), trattato e rigenerato.

La collezione Every Place

Unito alle speciali strutture interne dei modelli, costruite in materiale traspirante e antimuffa, il rivestimento è stato progettato per offrire ottime performance anche outdoor: grazie alla capacità di adattarsi ai raggi del sole, alla luce diretta e alla salsedine, è ideale per essere utilizzato a bordo piscina, sulle barche e in tutte le zone umide, con resistenze altissime di durata nel tempo in qualsiasi condizione. Un esempio di come l’innovazione si possa sposare con le linee evergreen dei prodotti di Edra. Sempre in occasione della Milano Design Week, la collezione Every Place ha vestito i modelli On the Rocks, Sherazade e Standard in versione da esterno. Dagli spazi interni del palazzo al cortile, Edra ha tratteggiato un luogo romantico e cristallizzato nel tempo in cui lasciarsi sorprendere dal connubio di storia e modernità.

