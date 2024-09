Cos’è la tecnologia di Ermetix, riconosciuta da Gartner come riferimento nel campo della mobile security

BRANDVOICE | ERMETIX

I dispositivi iOS ed android accumulano una grande quantità di informazioni personali e aziendali e sono pertanto vulnerabili agli attacchi informatici. Dati sensibili, come dettagli bancari, documenti riservati o credenziali di accesso, possono essere compromessi tramite specifiche tecniche di hacking, portate avanti da gangs on line specializzate nell’attaccare i dispositivi mobile. Aziende e consumatori sono, quindi, giustamente preoccupati di diventare bersaglio di attacchi informatici di questo tipo.

I dati parlano chiaro: nel 2022, il 9% degli attacchi informatici globali, sono stati sferrati contro dispositivi iOS ed Android (fonte: Statista.com). Solo nel dicembre 2022 gli utenti di tutto il mondo hanno subito oltre 2,2 milioni di attacchi informatici sferrati verso i propri dispositivi mobile.

In questi dati non sono inclusi i cosiddetti spyware. Si tratta di virus informatici specificatamente creati per spiare le persone attraverso i propri dispositivi. Oltre agli interessi privati, lo spyware è anche uno strumento comunemente utilizzato dai governi autoritari di tutto il mondo per spiare giornalisti e difensori dei diritti umani.

Tecnologia di sicurezza avanzata e made in Italy

Per rispondere in maniera specifica ed efficace a questo preoccupante e complesso contesto internazionale, quasi 4 anni fa è nata Ermetix , tecnologia frutto dell’ingegno dell’omonima azienda, basata a Piacenza che però da tempo ha varcato i confini nazionali, ed opera stabilmente e con successo, attraverso una rete di partners internazionali, in Europa, Sud America, Medio Oriente ed Africa.

“Si tratta di una tecnologia specificatamente pensata e sviluppata per i dispositivi apple ed android, oltre che windows, frutto dell’esperienza e dell’ingegno di un team altamente specializzato ed interamente italiano” sottolinea Diego Fasano ceo di Ermetix, esperto di cyber security con alle spalle una lunga esperienza nel mondo della offensive security in ambito governativo.

“Il punto di forza di Ermetix risiede nell’aver unito due mondi che fino a poco tempo fa viaggiavano separati, cioè il mondo del device management (MDM) e quello della device security (MTD). Ermetix ha combinato infatti, il meglio di questi due mondi creando una difesa che noi chiamiamo a “tre strati”, alla base della quale ci sono specifici algoritmi di Intelligenza artificiale, in grado quindi di poter offrire ai nostri clienti e partner una tecnologia centralizzata incredibilmente efficace, sia nella normale gestione dei dispositivi che nella prevenzione e risposta ad eventuali attacchi informatici”.

Innovazione continua

Grazie alla sua dedizione per la qualità e alla costante innovazione, Ermetix ha ricevuto numerosi riconoscimenti, primo fra tutti l’essere stata citata tra i dieci “vendors “ al mondo nella tech space dello Unified Endpoint Security in tre reports di Gartner, la più grande società al mondo di consulenza strategica, ricerca di mercato e analisi nel campo della tecnologia dell’informazione.

Un importante risultato che sottolinea, oltre alla qualità del prodotto, l’impegno di Ermetix nel fornire servizi di sicurezza avanzati, nel complesso panorama geopolitico attuale. Non a caso, nel corso di quest’anno un Paese membro della UE ha scelto Ermetix per proteggere i propri dispositivi durante le elezioni europee svoltesi nello scorso giugno, al fine di minimizzare il rischio di possibili manipolazioni del libero voto e attacchi volti a bloccarne lo svolgimento.

“Si tratta di riconoscimenti incredibilmente importanti per noi, che ci riempiono di orgoglio visto che siamo una PMI Italiana al 100% che si confronta ogni giorno con colossi mondiali della cyber security, riuscendo spesso a ripetere le gesta di Davide contro Golia”, sottolinea Fasano.

I talenti

I reali protagonisti di questa storia sono le persone. Ermetix infatti, è riuscita a mettere insieme un team di veri talenti della cyber security, team questo che ha reso Ermetix l’azienda che è oggi: “Il vero capitale sociale della nostra azienda sono le persone che ne condividono i valori e gli obiettivi. Si tratta di ragazzi e ragazze, che ogni giorno grazie alle loro enormi competenze e ad un incredibile senso di appartenenza e di spirito di gruppo, permettono alla nostra azienda di continuare a raggiungere incredibili risultati”, afferma Diego Fasano. Ermetix a ottobre sarà presente sia alla Cybertech Europe di Roma che al Gitex Global di Dubai, per presentare l’ultima versione della propria piattaforma di cyber sicurezza.

