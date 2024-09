Giorgio Armani investe in Brasile per realizzare un complesso immobiliare di lusso

Dopo Dubai e Città del Messico ora anche Rio de Janeiro. Il gruppo Armani ha stretto un accordo con Patrimar, impresa di costruzioni e sviluppo immobiliare con oltre 60 anni di esperienza, per la progettazione delle unità residenziali, le aree comuni e i servizi di un complesso immobiliare di lusso a Rio de Janeiro, in Brasile.

La prima iniziativa immobiliare in Brasile

La collaborazione, la prima iniziativa immobiliare dello stilista in Brasile, farà quindi incontrare l’esperienza di Patrimar nella costruzione di immobili di pregio con la visione di Armani/Casa Interior Design Studio.

Il complesso comprenderà quattro torri residenziali di ventidue piani con 189 unità abitative. Come si legge poi da una nta ufficiale diffusa da Armani, le residenze saranno affiancate da diverse strutture progettate per offrire ai residenti uno stile di vita attivo ed elegante.

Il commento di Giorgio Armani

“Sono entusiasta di questa nuova collaborazione, che mi permette di esplorare la mia idea dell’abitare in uno scenario urbano unico come quello di Rio de Janeiro, con la sua combinazione di oceano, verde e montagne, e la sua armonia di bellezza naturale e vita cittadina”, ha detto Giorgio Armani, presidente e amministratore delegato del gruppo che porta il suo nome.

Gli altri progetti immobiliari della maison

Armani/Casa Interior Design Studio ha già contribuito all’ideazione e alla gestione di progetti residenziali in altre grandi città del mondo tra cui Miami, Londra, Dubai, Pechino, Tel Aviv, Manila, Mumbai e Istanbul. Ma in questo caso sarà coinvolto, insieme al team di Patrimar, già dalle fasi iniziali sviluppando i concept per le aree comuni, e proseguendo fino al completamento del progetto con la definizione dei dettagli, delle finiture e dei mobili, complementi e accessori delle collezioni Armani/Casa.

Appena qualche settimana fa, il gruppo Armani era approdato a Città del Messico con l’apertura del complesso Armani Residences Masaryk. Il complesso, il primo in America Latina, sarà situato nel cuore di Polanco, uno dei quartieri più eleganti della città.

Risale invece a maggio dello scorso anno il progetto Armani Beach Residences Palm Jumeirah, una collaborazione tra Armani/Casa Interior Design Studio e il master developer Arada, con sede negli Emirati Arabi Uniti, per la progettazione delle unità residenziali, delle aree comuni e dei servizi di un nuovo complesso extralusso, progettato da Tadao Ando, che si aggiunge allo skyline di Dubai. Il completamento dell’intero progetto è previsto per la fine del 2026.