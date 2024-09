TSMC e Samsung puntano al Medio Oriente: investimenti miliardari per costruire fabbriche di chip

Un progetto da 100 miliardi di dollari per trasformare l’industria dei chip. Protagonisti dell’indiscrezione, lanciata dal Wall Street Journal, sono la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) e Samsung Electronics. Il piano? Costruire enormi complessi di fabbriche negli Emirati Arabi Uniti ed essere i primi a investire nell’intelligenza artificiale in Medio Oriente.

Secondo quanto riportato dal Journal, recentemente alcuni importanti dirigenti della TSMC e di Samsung hanno visitato di recente gli Emirati Arabi Uniti e hanno avviato i dialoghi per la costruzione di un complesso di impianti. Secondo fonti vicine a TSMC, gli impianti sarebbero paragonabili ad alcune delle più grandi e avanzate strutture dell’azienda a Taiwan.

Le ambizioni tech degli Emirati Arabi

I dialoghi con Samsung e TSMC mettono in luce la voglia degli Emirati Arabi Uniti di diventare protagonista del settore tech e di finanziare l’espansione della produzione di chip, in gran parte per soddisfare le esigenze del boom dell’intelligenza artificiale. Secondo il Journal, attualmente per costruire una singola fabbrica di chip ci possono volere fino a 20 miliardi di dollari. I progetti di Samsung e TSMC potrebbero avere un costo complessivo superiore ai 100 miliardi di dollari.

I dubbi

Ci sarebbero però degli ostacoli. Secondo il WSJ, una preoccupazione riguarda l’acqua. Per produrre chip è richiesta una grande quantità di acqua ultra-pulita. Gran parte dell’acqua degli Emirati Arabi Uniti viene prodotta attraverso la desalinizzazione e necessiterebbe di una purificazione più complessa. L’altro ostacolo potrebbe riguardare la disponibilità di talenti per gestire nuove grandi fabbriche lontane dalle sedi principali delle aziende, in un paese che non ha una catena di fornitura di chip ben sviluppata.

