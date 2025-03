Dal robot Lenovo-Ducati alla supercar di Xiaomi: le principali novità del Mobile World Congress di Barcellona

I 5.700 miliardi di dollari rappresentati dall’industria del mobile mondiale atterrano al Mobile World Congress di Barcellona sotto svariate forme. Ci sono robot che mappano le piste di Moto GP – come quello perfezionato da una collaborazione tra Lenovo e Ducati – mentre in cielo volano i droni connessi al 5G che esplorano la Terra.

Qui in fiera gli intenti sono più che pacifici. Anche se l’industria dei microchip, come racconta Chris Miller nel suo libro bestseller “Chip War”, conta tra i maggiori clienti i produttori di droni armati e missili bellici. Fra droni aerei e robot terrestri si dipana il mercato “Human x Car x Home” secondo il company-concept di Xiaomi. Si parla dell’ecosistema in cui siamo immersi nella nostra digital life, oggi accelerato dall’IA generativa.

Gli ultraphone con teleobiettivo

Stiamo definendo un nuovo standard di intelligenza connessa collegando dispositivi personali, veicoli e spazi abitativi”, ha dichiarato Daniel Desjarlais, director of communications di Xiaomi International. “Al MWC, risulta evidente come Xiaomi sta ridefinendo il modo in cui siamo connessi”.

La parte del leone anche quest’anno spetta agli smartphone in piena ripresa sotto la spinta dei modelli di AI Generativa, dopo anni di stagnazione. Il mercato è maturo ma non saturo, solo in Italia sono presenti 80 milioni di smartphone e il tasso di ricambio sta aumentando perché i consumatori scelgono prodotti di fascia alta con modelli arricchiti di AI.

“Non è stato facile ma ci siamo riusciti” ha detto il ceo di Leica Matthias Harsch salito sul palco per presentare le ottiche del nuovo Xiaomi 15 Ultra la cui marcia in più è rappresentata da un ultra-teleobiettivo da 200 MegaPixel accompagnato a uno zoom ottico da 14 mm a 200 mm. Scatta foto di un realismo che ieri era possibile solo grazie alle reflex professionali.

Ultrasottili e foldable

Il primo smartphone a tre schermi è stato il Mate XT di Huawei andato a ruba nonostante il prezzo di 3500 euro. Si ispira proprio all’XT il prototipo della Infinix Zero Mini trifold apparso al MWC con un intento più giovanile e sportivo. Si esasperano anche gli sforzi per ridurre lo spessore al minimo. Lo Spark Slim smartphone vanta il record di più sottile al mondo, 5,75 millimetri senza rinunciare ad una batteria da 5200 mAh ma è destinato ad una produzione di nicchia. Tornando al mass market segnaliamo l’Honor Pad V9, un Android Tablet ultraportatile con uno spessore 6,1 millimetri, 475 grammi e una batteria da 10.100 mAh autonomia in standby fino a 80 giorni. Lenovo mette in vetrina un concetto affascinante, nome il codice Flip, notebook che raddoppiano o triplicano lo schermo, risultato raggiunto dopo anni di costanti investimenti in R&D.

Moto Gp e supercar

“L’esordio del robot Lenovo-Ducati in grado di mappare la pista delle Moto GP potrebbe essere la competizione del Mugello del prossimo 20 giugno” si sbilanciano allo stand Lenovo, descrivendoci questo robottino rosso-Ducati, che con il suo LIDAR riesce a mappare le piste per metterle a disposizione dei piloti. Tutto ciò è possibile per il robottino è gestito dalla ThinkStation P360 Ultra. Sempre in tema di smart mobility, di lusso questa volta, passiamo al prodotto più instagrammato di questa edizione del MWC: la supercar SU7 Ultra di Xiaomi che ha stabilito un record sul giro di 6’46″874 sul circuito Nürburgring Nordschleife, guadagnandosi il titolo di “Auto a quattro porte più veloce del mondo”. Obiettivo per l’anno in corso 300.000 consegne della SU7 Max e Ultra Non abbiamo ancora una data per il lancio nel mercato italiano, spiegano in Xiaomi, mentre alcune fonti parlano del 2026.

