Dal 26 settembre al cinema “Ricomincio da Taaac”, il secondo film de Il Milanese Imbruttito

Ricomincio da Taaac è il secondo film de Il milanese imbruttito, in uscita giovedì 26 settembre al cinema. Il lungometraggio, diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi, è prodotto da Giovanni Cova per QMI in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con Prime Video.

Le media partnership nel film

Sono una ventina le partnership strategiche che QMI ha attivato al servizio della sceneggiatura e della produzione stessa del film, per il quale ha ricoperto il doppio ruolo di produttore e di agenzia di marketing. QMI ha infatti individuato per alcune scene strategiche del film la connessione con alcuni prodotti e brand. Tra le media partnership c’è anche Forbes. Il mensile infatti è stato inserito in alcuni momenti del film per sottolineare l’importanza nel mondo economico.

Compaiono poi La Gazzetta dello Sport, lettura perfetta per il relax marittmo dell’Imbruttito; Il Sole 24 Ore, già inserito nel primo film, per suggellare il legame fra i personaggi presenti nel film e il mondo della finanza. Completano le partnership, quella con Legambiente, in occasione di due manifestazioni green all’interno dello script e che ha fornito anche il materiale di scena, e quella con Taxiblu, che ha fornito i suoi stessi mezzi e autisti e che ha brandizzato alcuni taxi in circolazione a Milano.

“Per ‘Ricomincio da taaac’ abbiamo fatto tesoro dell’esperienza già positiva con il primo film”, ha affermato Giovanni Cova, presidente di QMI, “per potenziare ulteriormente le partnership strategiche legate allo script, al quale non abbiamo apportato alcuna modifica ma che anzi abbiamo valorizzato visivamente con le tante collaborazioni che si sono integrate al nostro storytelling. Grazie a tutti i brand e i partner che hanno sposato il nostro progetto, contribuendo fattivamente anche alla produzione e implementando la forza visiva e narrativa del nuovo film”.

I placement

Tra i placement, talent advisor del film è Jefferson Wells, branca manageriale di Manpower Group, ingaggiata sulla tematica della ricerca del lavoro del protagonista (Germano Lanzoni); fra i lavori che il Signor Imbruttito si troverà costretto a fare anche quello del rider, naturale quindi la prosecuzione della partnership con Deliveroo, già iniziata nel primo film del 2021 “Mollo tutto e apro un chiringuito”; tra gli altri brand ci sono Amaro Ramazzotti, Gin Malfy, Roadhouse e Fiat.

Fondamentale per la realizzazione del film, il location partner Portanuova, che ha fornito un campo base e i set a km zero, limitando così gli spostamenti a un raggio massimo di 100 metri e riducendo significativamente le emissioni di CO2, in una zona iconica della città di Milano; Spaces Gae Aulenti di IWG,ha fornito invece nel cuore di Milano i modernissimi uffici della società dell’Imbruttito.

